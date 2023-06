Michael Porter Jr, la clé pour relancer Denver dans ces finales NBA

Comme la majorité de ses camarades, Michael Porter Jr dispute les premières finales NBA de sa (jeune) carrière. Mais il est en train de passer à côté de sa série. Du moins pour l’instant. Bon, en réalité, il été plus que correct lors du Game 1 gagné par les Denver Nuggets même s’il a manqué d’adresse. En revanche, il s’est complètement troué lors du Game 2 perdu contre le Miami Heat.

Le joueur de 24 ans a délivré l’une des prestations les plus faibles de sa saison, si ce n’est même la plus faible. 5 points en 26 minutes, le tout à 2 sur 8 aux tirs dont 1 sur 6 derrière l’arc et un différentiel de -15 à l’arrivée. Michael Malone s’est même senti obligé de le scotcher sur le banc pendant le money time en relançant Bruce Brown, bien plus dans le coup en termes d’énergie et de combativité.

Du coup, après deux matches, MPJ compile 9,5 points à 29% aux tirs et 17% à trois-points. Le 3 sur 17 de loin fait particulièrement mal, surtout sur une rencontre aussi serrée que la deuxième manche de ce duel. Le problème, ce n’est pas juste le fait qu’il soit en panne d’adresse. Ça arrive. Le problème, c’est que son jeu manque de volume et de diversité. S’il ne met plus ses tirs, il peut vite devenir une parodie de lui-même et ne quasiment plus peser sur ce qui se passe sur le terrain.

« Je ne vais pas continuer à rater autant de trois-points », jure l’intéressé, sans doute à raison. Il reste un spécialiste en la matière (trois saisons entre 37 et 39% de réussite en carrière en playoffs) et il est probable qu’il finisse par régler la mire. Sa mécanique est propre, il lâche la balle très haut en l’air… il va en mettre. Mais en attendant, il faut trouver d’autres solutions pour avoir un impact en attaque. « Je dois jouer avec plus d’énergie pour avoir des paniers faciles en transition ou sur des coupes. »

Michael Porter Jr est grand et il pourrait punir la défense du Heat en jouant avec sa taille mais il n’a pas l’arsenal dos au panier pour le faire. C’est dommage. Varier son jeu et sa panoplie lui permettrait de se remettre en rythme. Parce qu’avec l’accent mis par Miami sur Jamal Murray, et la volonté de le ralentir le plus possible, un joueur de Denver doit hausser son niveau de jeu offensif. Il est tout indiqué.

Michael Porter Jr refuse d’être touché par les critiques

Et même si ça ne venait pas de lui, il pourrait au moins jouer son rôle en défense. Porter Jr a déçu de ce côté du parquet lors du Game 2. Toutes les critiques émises par Michael Malone sur son groupe – l’absence de défense dans le quatrième quart-temps, le manque de conscience de m’enjeu – peuvent s’appliquer directement au jeune homme. Il en a l’air conscient, c’est déjà un bon début.

« Je pense que je n’ai pas été au niveau requis en termes d’efforts et d’intensité », admet-il en ajoutant que l’équipe dans son ensemble aurait pu faire mieux. Il s’est relâché par moment et, à ce stade de la compétition, ce n’est plus possible. Il a parfois tendance à être trop relax alors que c’est en jouant dur de la première à la dernière minute qu’il peut transcender les Nuggets. Ça donne comme un cliché mais c’est ce que font les joueurs du Heat. Un basketteur aussi talentueux que lui fait encore plus de différences quand il s’anime de la mentalité d’un joueur de devoir.

« Les responsabilités à ce moment de la saison ? Il faut absolument les assumer. Cependant, tu ne peux pas te permettre d'être sensible. Personnellement, je sais bien évidemment que je dois mieux jouer. Si mes coéquipiers viennent me le dire, je ne vais donc pas être sensible. (…) Il s'agit juste de gagner. Au point où nous en sommes, nous n'avons pas le temps de faire dans les sentiments », confie Michael Porter Jr. Ça tombe bien, des responsabilités, il devrait en avoir beaucoup dans ce Game 3. Son réveil peut tout changer pour Denver. La balle est entre ses mains.