Michael Porter Jr refuse d’être touché par les critiques

Les Denver Nuggets sont tombés à domicile. Lors du Game 2 des Finales NBA, le Miami Heat a créé l'exploit pour égaliser dans cette série (1-1). Et sur cette rencontre, Michael Porter Jr a éprouvé de grosses difficultés.

Jamais dans le bon rythme, l'ailier des Nuggets a inscrit seulement 5 points à 2/8 aux tirs. Une performance ratée qui a suscité de nombreuses critiques. Pointé du doigt pour son manque d'impact sur cette partie, le jeune talent de 24 ans a relativisé.

"Les responsabilités à ce moment de la saison ? Il faut absolument les assumer. Cependant, tu ne peux pas te permettre d'être sensible. Personnellement, je sais bien évidemment que je dois mieux jouer.

Si mes coéquipiers viennent me le dire, je ne vais donc pas être sensible. Et d'ailleurs, si je dois le dire à quelqu'un d'autre, comme 'tu dois me dire si nous devons travailler sur l'aspect défensif'. Ils ne seront pas sensibles aussi.

Il s'agit juste de gagner. Au point où nous en sommes, nous n'avons pas le temps de faire dans les sentiments", a ainsi assuré Michael Porter Jr pour le Denver Post.

Malgré ses efforts importants pour progresser, Michael Porter Jr garde des lacunes défensives. Et dans une soirée difficile aux tirs, il ne parvient pas à compenser ses limites. A lui de rebondir pour retrouver un impact positif dans cet affrontement.

