Michael Porter Jr, un retour encore possible en Playoffs ?

Lors du premier tour des Playoffs, les Denver Nuggets ont connu un Game 1 difficile face aux Golden State Warriors. Sans surprise, Nikola Jokic semble un peu trop isolé à ce stade de la compétition sans Jamal Murray et Michael Porter Jr.

Tous les deux à l'infirmerie, les deux lieutenants du Serbe manquent beaucoup à la franchise du Colorado. Alors qu'un retour du Canadien reste une possibilité, MPJ a pris la parole pour évoquer sa situation.

Et le jeune ailier pourrait également réaliser un come-back.

"Pour l'instant, je prends les choses match par match. Je n'exclus rien. Je ne veux plus jamais être confronté à cette blessure, alors je prends mon temps. ... J'aborde la situation match par match. Chaque matin, je me réveille et je sais que je me sens bien. Chaque jour, je me rapproche.

Le mois dernier, je me sentais plutôt bien. Je me sentais prêt à y aller. J'étais prêt à revenir sur le devant de la scène. Mais j'ai juste eu un tout petit peu mal, donc j'ai réalisé je me poussais trop fort pour revenir.

Je pouvais tout faire. Je n'avais aucune restriction. Mais lorsque j'ai recommencé à jouer à pleine vitesse et à tout faire, c'est là que j'ai eu un peu mal. J'ai donc décidé que si je me sentais parfaitement bien, je reviendrais. Dans le cas contraire, je vais prendre mon temps.

Actuellement, je me sens proche de la perfection", a confié Michael Porter Jr pour ESPN.