Mike Brown ou l’art de gagner partout où on ne l’attend plus

Quand les New York Knicks ont choisi Mike Brown pour succéder à Tom Thibodeau, beaucoup ont accueilli la nouvelle avec un mélange de surprise et de scepticisme. Dans une NBA obsédée par les jeunes cerveaux offensifs et les coachs “innovants”, Brown traînait encore cette réputation d’entraîneur un peu daté, associé à une autre époque de la ligue. Pour certains observateurs, le voir arriver à New York ressemblait presque à un retour en arrière. Quelques mois plus tard, les Knicks sont pourtant qualifiés pour les Finales NBA et Brown apparaît comme l’un des grands artisans de cette campagne.

Ce qui frappe dans la trajectoire récente de Mike Brown, c’est sa capacité à réussir partout où il passe, souvent dans des contextes compliqués. Son passage chez les Sacramento Kings reste probablement l’exemple le plus spectaculaire. Quand il arrive en Californie en 2022, la franchise est enfermée dans une interminable traversée du désert. Les Kings n’ont plus connu les playoffs depuis seize ans et donnent l’impression d’être condamnés au chaos permanent. En une saison, Brown change complètement l’atmosphère autour de l’équipe. Sacramento développe l’une des attaques les plus excitantes de la NBA, retrouve une vraie identité collective et redevient enfin crédible. Cette transformation lui vaut d’être élu Coach of the Year à l’unanimité, une première historique dans la ligue.

Une évolution salvatrice

Mais réduire son succès à quelques systèmes offensifs serait très incomplet. Là où Brown semble faire la différence, c’est dans sa capacité à créer un cadre clair pour ses joueurs. À Sacramento, il a remis De'Aaron Fox dans les meilleures conditions possibles et permis à Domantas Sabonis de devenir le véritable point d’ancrage du collectif. À New York, il a rapidement gagné la confiance de son vestiaire grâce à une communication jugée irréprochable en interne. Ses rotations ont été cohérentes, ses ajustements défensifs souvent excellents et sa lecture des séries de playoffs a régulièrement donné l’avantage aux Knicks.

Brown a aussi énormément évolué avec le temps. Le coach qui retrouve aujourd’hui les Finales NBA n’est plus exactement celui qui avait guidé le premier Cleveland Cavaliers de LeBron James jusqu’aux Finales en 2007. Entre les deux, il a connu des licenciements, des passages plus difficiles et surtout un long travail dans l’ombre comme assistant chez les Golden State Warriors. Au contact de Steve Kerr et de l’écosystème des Warriors, Brown a enrichi son approche tactique, modernisé certaines idées offensives et affiné encore davantage sa gestion humaine. Cette expérience lui a probablement permis de revenir comme un coach plus complet et plus adaptable.

Le précédent retour en Finales de Mike Brown remonte justement à 2007, dans un contexte presque impossible à relire sans penser à LeBron James. À l’époque, Brown est un jeune coach de 37 ans propulsé à la tête d’un phénomène appelé à devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Mais ce premier Cleveland n’a ni la profondeur d’effectif, ni la sophistication offensive des grandes équipes de l’époque. Les Cavaliers reposent surtout sur la domination physique et mentale de LeBron, une défense très solide et une discipline collective remarquable. Brown se forge déjà cette réputation qui va longtemps lui coller à la peau : un excellent technicien défensif, sérieux, respecté, mais pas forcément considéré comme un génie offensif.

Les Finales, 19 ans après !

La finale perdue face aux San Antonio Spurs de Gregg Popovich a d’ailleurs renforcé cette perception. Dans l’imaginaire collectif, beaucoup ont surtout retenu LeBron portant Cleveland à bout de bras et Brown comme le coach “présent sur le banc”, plus qu’un véritable architecte. Avec le recul, cette lecture paraît pourtant assez injuste. Emmener cette équipe-là en Finales NBA, dans une conférence Est certes plus ouverte mais extrêmement physique, représentait déjà une immense performance. Brown avait réussi à donner une identité très claire à son groupe et à construire une équipe disciplinée autour de sa superstar.

Le plus impressionnant reste peut-être la manière dont il a résisté aux étiquettes. Beaucoup d’entraîneurs considérés comme “dépassés” disparaissent progressivement du paysage NBA. Brown, lui, a continué à apprendre, à évoluer et à reconstruire sa réputation étape par étape. Dix-neuf ans après sa première apparition en Finales comme head coach, il retrouve la plus grande scène de la ligue avec le plus grand écart jamais enregistré entre deux participations pour un entraîneur principal.

Et au fond, cette qualification ressemble à une forme de validation. Mike Brown n’était pas un coach has-been. Il était simplement un très bon coach que la NBA avait peut-être jugé un peu trop vite.