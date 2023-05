Avec la valse des coaches observée ces dernières semaines, beaucoup s'attendaient à ce que les Milwaukee Bucks jettent leur dévolu sur Nick Nurse pour remplacer Mike Budenholzer. Finalement, ce sera l'un des anciens assistants de Nurse qui devrait être l'élu. D'après Shams Charania de The Athletic, les Bucks ont décidé de nommer Adrian Griffin head coach de leur équipe pour la saison prochaine.

Griffin, 48 ans, officiait depuis 2018 comme adjoint sur le banc des Toronto Raptors, après avoir tenu le même rôle à Chicago, Orlando, Oklahoma City et... Milwaukee, au début de sa carrière de coach entre 2008 et 2010. Avant ça, Adrian Griffin avait joué pendant 9 ans en NBA, avec des passages intéressants du côté de Boston et Dallas notamment.

Son fils AJ Griffin joue à Atlanta après un bref cursus à Duke et une sélection au 16e pick de la Draft 2022, et sa fille Aubrey à UConn.

C'est visiblement l'entretien passé avec Giannis Antetokounmpo, qui a discuté individuellement avec chacun des candidats, qui a été le plus bénéfique à Adrian Griffin. Selon Chris Haynes de Bleacher Report, Griffin était le prétendant préféré du double MVP au sortir de ces sessions.

Les Bucks devraient officialiser prochainement sa prise de fonction.

