Les Bucks de Giannis Antetokounmpo, dernière équipe encore invaincue cette saison

Considérés parmi les deux ou trois grands favoris pour le titre cette saison, les Milwaukee Bucks font déjà forte impression. Ils ont gagné leur quatre premiers matches alors qu’ils évoluent pourtant sans Khris Middleton, le deuxième meilleur joueur de l’effectif. Alors pourquoi un tel départ ? Déjà parce que Giannis Antetokounmpo affiche des performances de MVP en puissance.

Auteur de deux sorties à 43 à 44 points, le Grec a inscrit 30 points – en plus de ses 14 rebonds et 9 passes décisives – pour mener la franchise du Wisconsin à une nouvelle victoire contre les New York Knicks vendredi soir (119-108). Il compile 34 points, 13 rebonds et plus de 6 passes par match après une semaine. Mais il refuse de s’enflammer pour autant.

« Nous avons une très bonne équipe mais il faut garder autant que possible les pieds sur terre. Je me souviens qu’en 2018-2019, nous avions gagné les 7 premiers matches et nous ne sommes pas allés au bout. Commencer avec 4-0, ça n’a pas beaucoup d’importance. »

Giannis Antetokounmpo a raison mais ça reste tout de même mieux de démarrer fort. Ça montre à quel point cette équipe est déjà rodée. Si elle continue sur ce rythme, elle va pouvoir se relaxer un peu en cours de saison pour arriver en pleine forme au moment des playoffs. Pour l’instant, les Bucks défendent fort et construisent de bonnes habitudes, exactement ce qui avait été demandé par leur superstar à l’issue de la présaison. Milwaukee jouera un match test intéressant contre Atlanta (4-1) ce samedi.

CQFR : les Lakers s’enfoncent encore, Maxey lance les Sixers !