Les résultats de la nuit en NBA, avec encore une défaite des Lakers

Hawks @ Pistons : 136-112

Hornets @ Magic : 93-113

Cavaliers @ Celtics : 132-123 (après prolongation)

Sixers @ Raptors : 112-90

Pacers @ Wizards : 127-117

Knicks @ Bucks : 108-119

Lakers @ Wolves : 102-111

Bulls @ Spurs : 124-129

Jazz @ Nuggets : 101-117

Rockets @ Blazers : 111-125

Pelicans @ Suns : 111-124

Les Lakers n'y arrivent vraiment pas !

- 5ème match et 5ème défaite des Los Angeles Lakers cette saison. Sans Anthony Davis, touché au dos, les Californiens ont chuté sur le parquet des Minnesota Timberwolves (102-111). Même maladroit à longue distance (1/6 avec un 10/24 aux tirs), LeBron James a fait son maximum pour maintenir les siens dans le match.

Et malgré l'impact correct de Russell Westbrook (18 points), de retour dans un rôle en sortie de banc, les hommes de Darvin Ham ont subi les débats. A l'image d'un Patrick Beverley dépassé avec un vilain -23 en différentiel. En face, Rudy Gobert (22 points, 21 rebonds) a réalisé un véritable chantier.

Alors qu'Anthony Edwards (29 points) et Karl-Anthony Towns (21 points, 7 passes décisives) ont profité des lacunes défensives des Lakers sans AD. Le calvaire continue pour Los Angeles...

Wolves fans showering Lakers with "0-5" chants 😬 pic.twitter.com/xCdtHkZU1X — Bleacher Report (@BleacherReport) October 29, 2022

Pourquoi il ne faut pas paniquer pour les Los Angeles Lakers

Les Sixers relancés par Maxey

- A l'inverse, les Philadelphia Sixers, privés de Joel Embiid à cause d'un genou douloureux, ont retrouvé le chemin de la victoire. Face aux Toronto Raptors (112-90), un homme a surtout fait la différence : Tyrese Maxey. Auteur de son record en carrière (44 points), il a pris ses responsabilités.

En confiance après ses 10 premiers tirs réussis, le jeune talent a réalisé un vrai show. Plus en retrait, James Harden (11 points) n'a pas eu la même réussite. Mais il a eu l'intelligence de laisser la gonfle à son partenaire, particulièrement bouillant.

Si Pascal Siakam (26 points, 10 rebonds) a bien tenté de répondre, les Canadiens ont eu du mal à se remettre de la faillite de Fred VanVleet : 1 point à 0/11 aux tirs.

Doc Rivers déjà en danger chez les Sixers ?

Les Cavs s'imposent à Boston, les Bucks toujours invaincus

- Décidés à jouer les premiers rôles, les Cleveland Cavaliers se sont offerts un joli succès sur le parquet des Boston Celtics (132-123 après prolongation). Et pour l'emporter, la franchise de l'Ohio a pu compter sur un duo Donovan Mitchell (41 points) - Caris LeVert (41 points) XXL !

Pourtant menés de 15 points en première période, les Cavs ont réussi un superbe retour pour finalement gagner en prolongation. Si Jayson Tatum (32 points) et Jaylen Brown (32 points) n'ont pas démérité, les Celtics ont payé leur imprécision : 19 ballons perdus.

- Après seulement quelques matches, il n'y a plus qu'une seule équipe invaincue en NBA : les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont disposé des New York Knicks (119-108). Comme souvent depuis le début de la saison, le Greek Freak a montré la voie : 30 points, 10 rebonds et 9 passes décisives.

Avec en plus un collectif performant (6 autres joueurs à 12 points ou plus), la formation du Wisconsin a été capable de construire une avance confortable pour ensuite gérer. Combattifs avec un RJ Barrett (20 points) investi, les Knicks ont eu du mal sans un Jalen Brunson (13 points à 3/10 aux tirs) adroit.

GIANNIS ON MITCHELL ROBINSON 😤 pic.twitter.com/P6pRk9tBSO — Bleacher Report (@BleacherReport) October 29, 2022

Des équipes dans le bon rythme

- Sans avoir le bilan parfait des Bucks, les Phoenix Suns réalisent une belle entame avec un 4ème succès face aux New Orleans Pelicans (124-111). Face à une équipe diminuée sans Zion Williamson et Brandon Ingram, la franchise de l'Arizona n'a pas eu besoin de forcer.

Mikal Bridges (27 points) et Devin Booker (16 points) ont rapidement creusé l'écart. Et ensuite les remplaçants ont terminé le boulot malgré les efforts de Jonas Valanciunas (25 points, 10 rebonds).

- Malgré ce bon bilan, les Suns n'occupent pas la première place à l'Ouest... Les Portland Trail Blazers sont actuellement leaders après une victoire contre les Houston Rockets (125-111). Même sans Damian Lillard, blessé, cette équipe a survolé les débats grâce à Anfernee Simons (30 points) et Jusuf Nurkic (27 points, 15 rebonds).

Incapables de gagner à l'extérieur jusqu'à maintenant, les Rockets n'ont pas trouvé les solutions pour rivaliser. Eric Gordon (18 points) et Kevin Porter Jr (16 points) ont simplement limité les dégâts.

- A l'Est, les Atlanta Hawks se sont imposés sur le terrain des Detroit Pistons (136-112). Comme les Blazers, les Hawks ont pu compteur sur un duo Trae Young (36 points, 12 passes décisives) - Dejounte Murray (26 points) dominateur.

Malgré un Cade Cunningham (35 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) en grande forme, les Pistons ont en réalité totalement décroché après la mi-temps. La faute notamment à un banc très limité et un "supporting cast" peu efficace, à l'exception de Bojan Bogdanovic (22 points) et Isaiah Stewart (17 points, 8 rebonds).

Même le Magic a une victoire !

- Sans faire trop parler, les Denver Nuggets enchaînent bien à domicile en s'imposant face au Utah Jazz (117-101). Rapidement lancés par Michael Porter Jr (22 points), les Nuggets l'ont emporté malgré un petit Nikola Jokic (12 points, 10 rebonds, 6 passes décisives).

Il faut dire qu'en sortie de banc, Bones Hyland (26 points) a compensé les difficultés de son leader en prenant feu à longue distance (7/12). En face, malgré un Lauri Markkanen (17 points, 10 rebonds) toujours intéressant, le Jazz a peiné en raison d'une adresse catastrophique derrière l'arc.

- Malgré un tanking assuré avant le début de la saison, les San Antonio Spurs jouent le jeu avec un nouveau succès contre les Chicago Bulls (129-124). Avec un Keldon Johnson (33 points) inspiré, les Texans ont gâché l'accomplissement de DeMar DeRozan (33 points), qui a atteint les 20 000 points en carrière (seulement le 50ème à le faire).

Dans une soirée agitée après le départ surprise de Joshua Primo, les Spurs ont encore surpris avec un collectif plaisant pour faire la différence. A l'intérieur, Jakob Poeltl (21 points, 13 rebonds) a notamment réalisé un gros chantier.

Pop called a timeout to celebrate DeMar reaching 20k points Respect 🤝 pic.twitter.com/CLMLc0OED7 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 29, 2022

3 raisons de suivre (et kiffer) les nouveaux Spurs

- Difficile de ne pas enfoncer les Lakers, même le Orlando Magic a débloqué son compteur face aux Charlotte Hornets (113-93). Une véritable promenade de santé pour les Floridiens, avec notamment un bon Paolo Banchero (21 points, 12 rebonds).

Avec en plus l'apport de Mo Bamba (19 points), les Hornets ont rapidement eu du mal à suivre le rythme. Trop imprécis à trois points, Charlotte n'a pas réussi à rivaliser même si Gordon Hayward (18 points) n'a pas démérité.

BOL BOL POSTER 🤯 pic.twitter.com/0qo2NM0oCT — Bleacher Report (@BleacherReport) October 29, 2022

- Enfin, les Indiana Pacers ont dominé les Washington Wizards (127-117). Et pendant que les Lakers galèrent, deux hommes qui auraient pu (peuvent toujours ?) évoluer en Californie se régalent : Buddy Hield (25 points) et Myles Turner (27 points, 10 rebonds) ont été précieux pour ce succès.

Avec en plus un Tyrese Haliburton (25 points, 12 passes décisives) en forme, les Pacers ont lutté jusqu'au bout pour l'emporter. Car en face, Bradley Beal (31 points), Kristaps Porzingis (22 points) ou encore Kyle Kuzma (18 points) ont eu du répondant pour combler de gros écarts... en vain.

Les Lakers auraient pu avoir Myles Turner et Buddy Hield, vont-ils regretter leur choix ?