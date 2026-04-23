Milwaukee tient son nouveau coach !

Les Milwaukee Bucks ont trouvé leur nouveau coach. Selon plusieurs sources américaines, Milwaukee est en train de boucler l’arrivée de Taylor Jenkins, qui prendra la suite de Doc Rivers sur le banc la saison prochaine. Un choix intéressant, et sans doute assez logique, pour une franchise qui avait besoin de ramener un peu de crédit et de stabilité après une saison frustrante.

Jenkins n’arrive pas totalement en terrain inconnu, puisqu’il a déjà bossé dans le Wisconsin. Il faisait partie du staff des Bucks en 2018-2019, avant de décrocher son premier poste de head coach à Memphis. Chez les Grizzlies, il a signé un bilan solide avec 250 victoires pour 214 défaites, tout en emmenant la franchise en playoffs à trois reprises sur six saisons. Surtout, il s’est construit une vraie réputation de bon technicien, capable de poser un cadre, de faire progresser ses joueurs et de donner une identité claire à son équipe.

Son passage dans le Tennessee ne s’est pas terminé dans le meilleur contexte non plus, entre les résultats en baisse et les galères à répétition autour de Ja Morant, qui ont forcément pesé sur la dynamique de la franchise.

C’est évidemment ce que Milwaukee vient chercher aujourd’hui. Les Bucks ne règlent pas tout avec cette signature, loin de là, mais ils mettent quand même la main sur un coach respecté, compétent, et encore assez jeune pour incarner quelque chose sur la durée.

Est-ce que ce sera suffisant pour calmer le flou autour de Giannis Antetokounmpo ? Pas forcément. Le chantier dépasse largement la question du coach. Mais dans l’idée d’envoyer un signal un peu sérieux à leur superstar, Milwaukee pouvait difficilement faire beaucoup mieux. Jenkins n’est peut-être pas une solution miracle, mais c’est clairement une bonne pioche.