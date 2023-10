Minnesota bat Dallas pour le premier match de pré-saison, KAT et Doncic déjà en jambes

Les Wolves et les Mavs ont lancé la pré-saison NBA jeudi en fin de journée du côté d'Abu Dhabi. Les deux équipes se sont affrontées loin des parquets NBA, avec un enjeu minimal et des temps de jeu forcément limités, d'autant qu'elles s'affronteront à nouveau samedi avant de rentrer au pays.

On notera que Minnesota s'est facilement imposé (111-99) après avoir compté jusqu'à 29 points d'avance et n'a jamais été derrière au tableau d'affichage. Malgré l'absence d'Anthony Edwards, ménagé en raison d'un problème à la cheville, les joueurs de Chris Finch se sont montrés à leur avantage. Karl-Anthony Towns a posé 20 points en 17 minutes, épaulé par Naz Reid (16 pts), Luka Garza et Shake Milton (12 pts tous les deux). Titulaire, Rudy Gobert a apporté 9 points, 8 rebonds et 3 contres en 23 minutes.

La plupart des cadres des deux équipes n'ont pas joué la deuxième mi-temps, notamment Luka Doncic, qui avait trouvé le moyen de marquer 25 points en 17 minutes. Kyrie Irving ne s'est pas montré sous son meilleur jour et a fini avec 2 points et 2 passes à 1/6 en 14 minutes.

Le cinq des Mavs était celui annoncé par Jason Kidd ces derniers jours, avec les deux rookies, Olivier-Maxence Prosper (1 pt, 1 rbd en 18 min) et Dereck Lively (2 pts,5 rbds) pour accompagner Doncic, Irving et la recrue Grant Williams.

Chez les Wolves, la paire KAT-Rudy s'est vu associée à Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker et Jaden McDaniels.

