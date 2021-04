Les Minnesota Timberwolves vont être vendus sous peu à un nouveau groupe d'actionnaires. A leur tête : Alex Rodriguez, superstar du baseball, et le milliardaire Marc Lore. Déménagement en vue dans deux ans ?

Pour la belle histoire, les fans des Minnesota Timberwolves auraient sans doute bien aimé que leur franchise soit vendue à Kevin Garnett, le meilleur joueur passé par les Twin Cities. Ce ne sera pas le cas malgré l'ambition initiale du Big Ticket. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Wolves sont en train de finaliser un accord avec l'ancienne superstar de Major League Baseball Alex Rodriguez et le milliardaire Marc Lore.

Les deux hommes, figures majeures du groupe d'associés désireux de s'offrir la franchise, n'en prendront le contrôle qu'en 2023, après deux années de transition orchestrées par Glen Taylor, l'actuel propriétaire de la franchise.

Une question inquiète forcément les fans. Jusqu'ici, Taylor avait clairement indiqué qu'il refuserait toute offre impliquant un déménagement de Minneapolis. Aurait-il finalement cédé ? Alex Rodriguez, alias "A-Rod", n'a pas véritablement d'ancrage du côté dans le Minnesota. L'ancien shortstop de MLB est né à New York, a passé tout le début de sa carrière à Seattle, avant de jouer dans le Texas et de finir son parcours chez les Yankees. Rodriguez et sa compagne, Jennifer Lopez, sont également basés en Californie.

Idem pour Marc Lore, l'ancien boss de Walmart, dont les attaches sont plutôt du côté de New York City. Il existe un scénario où les deux hommes et leurs associés décident de faire bouger la franchise sur un marché plus porteur en termes de business une fois qu'ils auront pris le contrôle total des opérations chez les Wolves.

Les Minnesota Timberwolves sont, depuis leur existence, la franchise de sports US avec le bilan le plus médiocre du pays. Les choses vont peut-être pouvoir changer prochainement.