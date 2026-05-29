Mitchell Robinson blessé au pire moment !

Alors que les New York Knicks sont qualifiés pour les finales, ils débuteront cette série sans leur joker Mitchell Robinson.

Mitchell Robinson est l’un des hommes clés de la rotation des New York Knicks depuis plusieurs années maintenant et il a déjà prouvé sa valeur lors des différentes campagnes de playoffs de son équipe. Au point où sa présence ou non est devenu un facteur décisif pour le club de la grosse pomme. Le problème, justement, c’est qu’il est souvent forfait sur blessure. Et il le sera encore au moment d’attaquer les finales NBA.

En effet, Shams Charania annonce que le pivot s’est cassé le petit doigt de la main. Sa main droite, celle qui lui sert pour shooter, même si ça ne lui arrive pas souvent en dehors de la ligne des lancers-francs. Les équipes adverses ont d’ailleurs tendance à faire volontairement faute sur lui pour l’y envoyer et profiter de sa maladresse (30%). Une autre manière de le sortir du terrain.

Parce que malgré ses limites, Mitchell Robinson reste un vrai facteur X pour les Knicks. Il leur permet d’engranger des rebonds offensifs en pagaille et de gagner la bataille des possessions. Il leur donne aussi la possibilité d’aligner deux intérieurs de grande taille simultanément si la situation l’exige.

Il ne tourne qu’à 5,3 points et 5,5 rebonds de moyenne sur ces playoffs mais avec un différentiel de +5,2. Le joueur de 28 ans va être précieux quel que soit l’adversaire de New York en finales. Sans doute encore plus si c’est San Antonio qui se qualifie à l’Ouest. Mais il n’y a pour l’instant aucun délai de communiqué sur son éventuel retour à la compétition. Ce qui n’est évidemment pas bon signe.