Mitchell Robinson n’est pas du tout prêt, les Knicks ont un problème à l’intérieur

A un mois du début de la saison régulière, les New York Knicks viennent d'apprendre que leur secteur intérieur est encore moins garni que prévu. D'après Ian Begley de SNY, le pivot de 26 ans ne sera pas disponible pour la reprise. Pire, il manquera les deux premiers mois de compétition, avec un début espéré pour le mois de décembre et possiblement au mois de janvier. Opéré de la cheville pendant l'intersaison après sa blessure contractée sur un contact avec Joel Embiid en playoffs contre les Sixers, Mitchell Robinson n'est pas encore à 100% et les Knicks ne veulent rien précipiter pour un joueur malheureusement trop souvent blessé depuis le début de sa carrière.

Après le départ d'Isaiah Hartenstein pour Oklahoma City en tant que free agent, New York va devoir trouver des solutions sur le poste 5. Tom Thibodeau et son staff ne manifestent pour le moment pas d'inquiétude à ce sujet. Marcus Morris va tenter de se montrer convaincant lors du training camp pour être intégré au roster définitif et proposer des minutes dans ce rôle, pendant que Precious Achiuwa cherchera à confirmer ses bonnes titularisations de la saison dernière : sur 18 titularisations, l'ancien intérieur des Raptors a tourné à 12.5 points, 9.5 rebonds et 1.8 contres de moyenne.

Reste la possibilité de faire de Julius Randle un poste 5 de fortune ou de procéder au traditionnel move thibodesque de rappeler Taj Gibson pour dépanner. On espère en tout cas qu'une fois remis, Mitchell Robinson pourra enchainer les matches, lui qui a disputé 320 rencontres sur 492 possibles depuis qu'il est en NBA.

