Décidément, avant la deadline, les Los Angeles Lakers ont réalisé un sacré ménage dans le vestiaire. Après les départs de Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano-Anderson et Thomas Bryant, les Californiens se sont débarrassés de Patrick Beverley pour Mo Bamba.

D’après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Angelenos ont également envoyé un choix au second tour de la Draft - justement récupéré plus tôt pour Bryant -. Sur le papier, il s’agit d’un pari intéressant pour les Angelenos.

Sources said the Lakers are sending second-round draft compensation with Patrick Beverley to Orlando for Mo Bamba -- a major get for a reworked frontline around Anthony Davis and LeBron James. https://t.co/ZEqa6M4b4R

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023