Un ancien sixième choix de draft débarque à Toronto

Il fut un temps où Mo Bamba était considéré comme un espoir intéressant du basket américain. Une licorne potentielle, à savoir un grand capable de protéger le cercle en défense et d’étirer les lignes en mettant des trois-points en attaque. Mais les rêves de grandeur autour du joueur drafté en sixième position par le Orlando Magic en 2018 ne se sont jamais matérialisés.

Le pivot de 2,13 mètres ne s’est pas vraiment imposé en NBA, même s’il a par exemple signé une saison à plus de 10 points et 8 rebonds lors de sa quatrième année dans la ligue. La franchise floridienne ne l’a pas conservé et il est ensuite tombé dans l’anonymat, sans parvenir à se relancer.

Aujourd’hui âgé de 27 ans, le natif de New York va avoir une nouvelle opportunité de se montrer. En effet, il vient d’être engagé pour un an par les Toronto Raptors. L’équipe canadienne avait besoin de taille pour renforcer son secteur intérieur, notamment en l’absence d’un Jacob Poeltl souffrant du dos et absent lors de 5 des 6 derniers matches de la franchise. D'ailleurs, même si la durée du contrat correspond à la saison, le deal est en réalité non garanti. Il est fort probable que le joueur soit coupé autour du 10 janvier, date à partir de laquelle les clubs pourront signer des "10 days contract." Il va donc devoir faire ses preuves rapidement.

Mo Bamba évoluait en G-League, aux Salt Lake City Stars, depuis le début de la saison. Il y compilait plus de 16 points et 12 rebonds par match, même si les moyennes à ce niveau sont rarement significatives. Il a joué 364 matches en NBA depuis sa sortie de l’université, pour 6,8 points et 5,4 rebonds et notamment 35% de réussite derrière l’arc.

