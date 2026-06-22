Notre Mock Draft NBA 2026 finale

À quelques heures de la Draft 2026, l’exercice reste périlleux, mais le paysage est enfin un peu plus lisible. La deadline des désistements est passée, plusieurs prospects ont choisi de retourner en NCAA et les franchises ont désormais terminé l’essentiel de leurs workouts et entretiens individuels.

Comme chaque année, il restera des surprises, des échanges de dernière minute et quelques choix que personne n’aura vu venir. Cette Mock Draft n’a donc pas vocation à prédire parfaitement les 30 premiers picks, mais plutôt à refléter les tendances les plus crédibles à l’instant T, en mélangeant talent, potentiel, besoins des équipes et informations qui circulent à la veille de la Draft.

La loterie

1- AJ Dybantsa, ailier (BYU) — Washington Wizards

Ce serait le choix le plus naturel pour Washington. Dybantsa cocherait les cases de l’ailier franchise player moderne : taille, création, potentiel défensif, capacité à scorer à plusieurs niveaux et marge énorme. Les Wizards auraient besoin d’un visage pour relancer leur projet, pas seulement d’un très bon jeune joueur. Même si le débat pourrait encore exister avec Darryn Peterson ou Cameron Boozer, Dybantsa resterait le pick le plus logique en 1.

2- Darryn Peterson, arrière/meneur (Kansas) — Utah Jazz

Utah tiendrait ici son créateur extérieur de référence. Peterson pourrait porter une attaque, créer son tir, jouer pick-and-roll et amener une dimension de scoring qui manque encore au Jazz. Le fit serait assez évident : une équipe jeune, du temps de jeu, une franchise qui chercherait encore son vrai patron offensif. Il aurait de quoi être responsabilisé vite sans être envoyé dans un contexte trop verrouillé.

3- Cameron Boozer, intérieur (Duke) — Memphis Grizzlies

Memphis prendrait le joueur le plus sûr du haut de Draft. Boozer aurait déjà une maturité rare : il marque, passe, prend les bonnes décisions et comprend le jeu. Aux côtés de Ja Morant, il pourrait apporter du liant, du rebond et une vraie propreté offensive. Ce serait moins mystérieux que certains profils, mais probablement très rentable.

Cameron Boozer, sa cote monte en flèche !

4- Caleb Wilson, ailier/intérieur (North Carolina) — Chicago Bulls

Chicago récupérerait un forward long, mobile, actif, avec un vrai potentiel two-way. Wilson pourrait défendre, courir, finir, attaquer les closeouts et apporter de la polyvalence dans un effectif qui aurait besoin de retrouver une direction claire. Les Bulls devraient viser des profils capables d’élever le plafond collectif. Wilson correspondrait bien à cette idée.

5- Keaton Wagler, arrière (Illinois) — Los Angeles Clippers

Les Clippers devraient penser à la suite, et Wagler aurait le profil du gros arrière moderne capable de monter très haut. Il aurait la taille, du handle, du shoot et une vraie fluidité balle en main. Dans une franchise qui aurait besoin de renouveler son talent extérieur, ce serait un choix assez séduisant. Il pourrait être développé sans pression immédiate de devenir le sauveur.

6- Darius Acuff Jr, meneur (Arkansas) — Brooklyn Nets

Brooklyn prendrait un meneur scoreur, agressif et très créatif. Acuff aurait le culot, le handle et la capacité à mettre une défense sous pression. Les Nets chercheraient encore une vraie hiérarchie offensive, et ce genre de profil pourrait très vite donner une identité. Il faudrait encadrer la sélection de tirs et la gestion du tempo, mais le talent serait évident.

7- Brayden Burries, arrière (Arizona) — Sacramento Kings

Sacramento ajouterait un arrière physique, complet, capable de défendre, courir et attaquer fort le cercle. Burries paraît avoir gagné du terrain dans les dernières semaines, au point d’avoir désormais un vrai dossier de loterie. Pour les Kings, qui auraient besoin de remettre de l’impact et de la dureté sur leurs lignes extérieures, le fit aurait du sens. Il ne serait pas le plus flashy de cette zone, mais son profil semble facile à projeter en NBA.

8- Kingston Flemings, meneur (Houston) — Atlanta Hawks

Atlanta miserait sur un guard explosif, capable de pousser le rythme et de créer de l’avantage. Flemings pourrait devenir un accélérateur intéressant dans une équipe qui aurait parfois besoin d’un souffle nouveau sur les lignes arrières. Son profil collerait aussi à une franchise qui ne pourrait pas simplement chercher des joueurs propres : il faudrait de l’impact, de la vitesse, du danger.

9- Jayden Quaintance, intérieur (Kentucky) — Dallas Mavericks

Dallas ajouterait un intérieur jeune, puissant, mobile, avec un potentiel défensif très intéressant. Quaintance pourrait protéger le cercle, finir près du panier et apporter une présence physique que les Mavs devraient continuer à renforcer. À ce stade, ce serait un pari d’upside logique : il ne serait pas encore fini, mais ses outils seraient très NBA.

10- Karim Lopez, ailier (New Zealand Breakers) — Milwaukee Bucks

Milwaukee pourrait être tenté par un profil plus long, plus polyvalent et plus tourné vers l’avenir. Lopez apporterait de la taille sur les ailes, de la mobilité, une vraie fluidité et une marge de progression importante. Les Bucks auraient besoin de rajeunir sans perdre totalement de vue le présent. Lopez n’arriverait pas comme option principale, mais il pourrait vite avoir une utilité par sa défense, sa course et sa capacité à jouer sans monopoliser le ballon.

11- Mikel Brown Jr, meneur (Louisville) — Golden State Warriors

Golden State pourrait miser sur un meneur petit par la taille, mais grand par le skill : handle, shoot, créativité, sens du rythme. Brown aurait quelque chose d’assez naturel dans un environnement où la lecture, le spacing et la menace extérieure comptent énormément. Dans un premier temps, il pourrait être utilisé comme dynamiteur en sortie de banc, avant de prendre plus de responsabilités.

12- Aday Mara, intérieur (Michigan) — Oklahoma City Thunder

Le fit serait trop tentant pour ne pas l’envisager. OKC pourrait se permettre un profil spécifique, parce que son effectif est déjà très riche. Mara apporterait une taille immense, de la protection de cercle, du toucher et une qualité de passe rare pour un intérieur de ce gabarit. Dans un environnement aussi patient et structuré, il pourrait d’abord être une arme de rotation, puis devenir une pièce plus importante.

13- Yaxel Lendeborg, ailier/intérieur (Michigan) — Miami Heat

Ce serait un pick très Miami. Lendeborg est dur, mature, productif, polyvalent, capable de défendre, passer, couper et faire le sale boulot. Ce ne serait peut-être pas le prospect le plus glamour du premier tour, mais il aurait un chemin clair vers des minutes et u rôle NBA. Le Heat adore ce genre de joueur qui gagne sa place par l’activité, l’intelligence et la dureté.

14- Labaron Philon, arrière/meneur (Alabama) — Charlotte Hornets

Charlotte récupérerait un arrière/meneur capable de créer, jouer vite, défendre et mettre de la pression sur la défense. Philon aurait le profil d’un guard moderne, assez complet pour s’intégrer sans forcément avoir besoin de tout contrôler. À côté de LaMelo Ball et Brandon Miller, il pourrait apporter de l’énergie, du rythme et une vraie agressivité balle en main.

Hors loterie

15- Bennett Stirtz, meneur (Iowa) — Chicago Bulls

Chicago ajouterait un guard intelligent, propre, capable de gérer des possessions, de shooter et de lire le jeu. Stirtz n’aurait pas l’upside le plus spectaculaire de cette Draft, mais sa cote semble solide à l’approche de la grande soirée. Dans un effectif qui cherche encore de la stabilité, son sérieux et sa maîtrise pourraient vite plaire.

16- Morez Johnson Jr, intérieur (Michigan) — Memphis Grizzlies

Memphis prendrait un intérieur physique, intense, rebondeur, capable d’apporter de la dureté. Johnson pourrait offrir de l’impact sans avoir besoin que beaucoup de systèmes soient dessinés pour lui, ce qui aurait du sens dans un effectif déjà articulé autour de créateurs installés.

17- Hannes Steinbach, intérieur (Washington) — Oklahoma City Thunder

OKC continuerait d’épaissir sa raquette avec un intérieur solide, productif et intelligent. Steinbach pourrait poser des écrans, finir, jouer simple et donner une présence plus classique dans une équipe déjà très créative. Le Thunder pourrait aussi apprécier sa capacité à s’inscrire dans un rôle clair sans forcer.

18- Cameron Carr, arrière/ailier (Baylor) — Charlotte Hornets

Charlotte pourrait ajouter un arrière/ailier scoreur, long, capable de mettre des tirs et d’apporter du danger extérieur. Carr aurait un profil intéressant pour une équipe qui chercherait encore à entourer LaMelo Ball et Brandon Miller avec davantage de création secondaire. Sa cote semble moins verrouillée que celle d’autres prospects, mais son talent offensif pourrait encore séduire dans cette zone.

19- Chris Cenac Jr, intérieur (Houston) — Toronto Raptors

Toronto pourrait viser un intérieur mobile, long, capable de courir, de finir près du cercle et d’offrir une vraie marge de progression. Cenac apporterait un profil moderne, avec des outils physiques intéressants et un potentiel défensif à développer. Pour les Raptors, ce serait une manière d’ajouter encore de la taille et de l’athlétisme autour de Scottie Barnes.

20- Koa Peat, ailier/intérieur (Arizona) — San Antonio Spurs

Les Spurs pourraient tenter le pari d’un forward puissant, polyvalent, encore perfectible au shoot. Peat a finalement maintenu son nom dans la Draft, même si son dossier reste plus flou qu’il y a quelques mois. À côté de Victor Wembanyama, son impact physique, son rebond et sa capacité à jouer dur auraient un vrai intérêt. San Antonio pourrait se permettre de miser sur son développement sans lui demander de tout résoudre immédiatement.

21- Henri Veesaar, intérieur (Arizona) — Detroit Pistons

Detroit prendrait un intérieur long, mobile, capable d’apporter du spacing, de la taille et une certaine fluidité offensive. Veesaar ne serait pas forcément le joueur le plus prêt du premier tour, mais son profil pourrait intéresser une équipe qui veut continuer à ajouter des pièces longues et polyvalentes. Son shoot et sa mobilité lui donnent un chemin NBA crédible.

22- Killyan Touré, arrière/meneur (Iowa State) — Philadelphia Sixers

Cocorico, un Français ! Philadelphie tenterait un profil international à potentiel, avec de la taille sur les lignes extérieures et une vraie marge de développement. Les Sixers auraient besoin de jeunes joueurs capables d’évoluer sans forcément demander beaucoup de ballons tout de suite. Touré serait déjà un superbe joueur défensif, même à ce stade précoce de son développement.

23- Darius Adams, arrière (UConn) — Atlanta Hawks

Atlanta ajouterait un guard capable de scorer, de créer un peu et d’apporter du talent offensif. Adams pourrait être utile dans une rotation qui chercherait davantage de polyvalence extérieure autour de ses principaux créateurs. Il aurait aussi l’avantage d’être assez facile à intégrer dans différents contextes.

24- Dame Sarr, ailier (Duke) — New York Knicks

Les Knicks prendraient un ailier long, athlétique, défensif, qui pourrait se faire une place par l’intensité. Sarr n’aurait pas besoin d’arriver comme option offensive majeure. Son chemin vers les minutes passerait sans doute par la défense, la transition et la capacité à jouer simple.

25- Meleek Thomas, arrière (Arkansas) — Los Angeles Lakers

Les Lakers ajouteraient un guard scoreur, capable de créer son tir et d’apporter du punch. Thomas pourrait être irrégulier, mais son talent offensif mériterait un pari en fin de premier tour. Los Angeles aurait besoin de jeunes joueurs capables de mettre de la pression balle en main, surtout dans une rotation qui doit préparer la suite.

26- Dash Daniels, arrière/ailier (Melbourne United) — Denver Nuggets

Denver pourrait miser sur un profil international long, défensif et intelligent. Daniels apporterait de la taille sur les lignes extérieures, une bonne lecture et une vraie activité. Dans un système porté par Nikola Jokic, sa capacité à couper, défendre et prendre les bonnes décisions pourrait être valorisée. Le shoot resterait un chantier, mais le profil colle bien à une équipe qui sait développer des rôles précis.

27- JT Toppin, ailier/intérieur (Texas Tech) — Boston Celtics

Boston pourrait viser un joueur productif, physique, capable d’apporter du rebond, de l’énergie et une présence intérieure mobile. Toppin n’aurait pas forcément le profil le plus spectaculaire, mais il pourrait devenir un joueur de rotation utile assez vite. Pour une équipe déjà très structurée, ce type de pick aurait du sens en fin de premier tour.

28- Baba Miller, ailier/intérieur (Cincinnati) — Minnesota Timberwolves

Minnesota tenterait un pari de taille et de mobilité. Miller resterait un prospect de projection, mais son gabarit, sa fluidité et sa polyvalence garderaient un vrai intérêt. En fin de premier tour, ce genre de profil vaudrait le coup, surtout pour une équipe qui pourrait se permettre de développer un joueur sur plusieurs saisons.

29- Caleb Foster, arrière (Duke) — Cleveland Cavaliers

Cleveland récupérerait un guard sérieux, capable de gérer, shooter et jouer dans un rôle complémentaire. Foster ne bouleverserait pas la hiérarchie, mais il pourrait offrir de la stabilité derrière les cadres. Son profil serait assez logique pour une équipe qui cherche des joueurs capables d’être utiles sans prendre trop de place.

30- Alex Condon, intérieur (Florida) — Dallas Mavericks

Dallas terminerait avec un intérieur dur, mobile, capable de défendre, de poser des écrans, de finir et d’apporter de l’énergie. Condon n’aurait pas forcément le plafond le plus excitant de cette fin de premier tour, mais il aurait un profil de rotation crédible. Pour les Mavs, ce serait une manière d’ajouter encore du sérieux et de la densité autour de Cooper Flagg et du reste du noyau.