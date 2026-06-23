Champion NBA, Mohamed Diawara va rester aux Knicks

Les franchises NBA peuvent négocier dès maintenant avec leurs propres joueurs libres avant le coup d’envoi officiel de la Free Agency le premier juillet prochain. Les New York Knicks et Mohamed Diawara en ont profité pour se mettre d’accord sur un nouveau contrat dont le montant total est estimé à 10 millions de dollars selon Shams Charania. La durée exacte de sa prolongation n’a pas été communiquée mais il s’agirait d’un deal sur plusieurs saisons.

Une belle récompense pour le Parisien de 21 ans, drafté en 51eme position en 2025. Il a su se montrer par moments durant la saison, et ce malgré les ambitions de l’équipe new-yorkaise. Mike Brown lui faisait confiance (7 titularisations) pour assurer un rôle de « 3 and D » et il est possible qu’il voit son sophomore comme un membre un peu plus régulier de la rotation l’an prochain. Parce que les Knicks vont avoir du mal à renforcer leur banc et Mohamed Diawara pourrait par exemple reprendre une partie des minutes de Landry Shamet si jamais ce dernier venait à ne pas rester du côté de Manhattan.

Très peu utilisé en playoffs (6 matches, 1,2 point), le joueur passé par le Paris Basketball et Poitiers tournait à 3,6 points sur 69 rencontres avec deux performances à 14 unités pendant la saison régulière. Sa progression à trois-points (37% pour son année rookie) sera essentielle pour se greffer réellement parmi les 8-9 joueurs qui disputent le gros des rencontres chez les champions en titre.

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