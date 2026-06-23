Giannis Antetokounmpo tradé à Miami !

Le feuilleton de l'été vient de prendre fin. Selon ESPN, les Milwaukee Bucks ont trouvé un accord pour envoyer Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis au Miami Heat. Alors que les Boston Celtics semblaient encore en très bonne position ces dernières heures, c'est finalement la franchise floridienne qui remporte la mise.

Le package envoyé à Milwaukee est conséquent. Les Bucks récupèrent Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, trois choix du premier tour de Draft (dont le pick n°13 de la Draft 2026), un swap de Draft ainsi qu'un second tour.

Depuis plusieurs semaines, Miami faisait partie des deux finalistes du dossier avec Boston. Les Celtics avaient même renforcé leur offre autour de Jaylen Brown ces derniers jours et certains observateurs les voyaient favoris. Finalement, Pat Riley et le Heat ont réussi à convaincre Milwaukee avec un mélange de jeunes talents, de flexibilité financière et d'actifs de Draft. Le vénérable boss floridien a enfin envoyé la sauce en termes d’offre après des années de prudence excessive.

Une nouvelle superpuissance à l'Est

Miami récupère l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Même limité à 36 matches cette saison en raison de problèmes physiques, Giannis Antetokounmpo tournait encore à 27,6 points, 9,8 rebonds et 5,4 passes de moyenne.

Son association avec Bam Adebayo promet déjà de faire saliver les fans du Heat. En ajoutant également Bobby Portis dans la transaction, Miami récupère non seulement une superstar mais aussi un intérieur capable d'apporter scoring, rebond et intensité depuis le frontcourt.

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Après plusieurs saisons à chercher une nouvelle tête d'affiche depuis le départ de Jimmy Butler, le Heat frappe un immense coup. Sur le papier, la franchise retrouve immédiatement sa place parmi les prétendants les plus sérieux au titre NBA, même si les problèmes de blessures de Giannis ces dernières années posent de vraies questions.

La fin d'une époque à Milwaukee

Pour les Bucks, c'est un tournant historique. Sélectionné en 15e position de la Draft 2013, Giannis quitte la franchise après avoir remporté un titre NBA en 2021, deux trophées de MVP et être devenu le visage absolu de l'organisation pendant plus d'une décennie. Il laisse derrière lui une trace immense dans l'histoire de Milwaukee.

Avec Herro, Ware, Jaquez Jr., Jakucionis et plusieurs choix de Draft, les Bucks lancent désormais officiellement une nouvelle phase de leur projet.

Et pendant ce temps-là, à Boston, il faudra digérer. Les Celtics semblaient avoir une vraie chance de récupérer le Greek Freak. Finalement, c'est Miami qui repart avec le plus gros poisson du marché.