Julius Randle envoyé à Brooklyn, Dosunmu reste à Minnesota

Les Minnesota Timberwolves ont choisi leur priorité pour les années à venir. Selon Shams Charania, la franchise a participé à un échange à trois équipes qui envoie Julius Randle aux Brooklyn Nets, tout en permettant à Minnesota de conserver Ayo Dosunmu sur le long terme.

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Minnesota fait de la place pour Dosunmu

Dans cet échange, les Timberwolves envoient Julius Randle ainsi que le choix n°28 de la Draft 2026 à Brooklyn. En retour, Minnesota récupère le pick n°33 auprès des Nets et Mo Gueye en provenance des Bulls.

Le mouvement a surtout une conséquence immédiate : il allège considérablement la masse salariale des Wolves. Quelques instants après l'annonce du trade, Shams Charania a révélé que Minnesota avait trouvé un accord avec Ayo Dosunmu pour une prolongation de cinq ans et 112 millions de dollars, avec une player option sur la dernière saison.

Arrivé de Chicago lors de la trade deadline en février, Dosunmu s'est rapidement imposé comme un élément important de la rotation. Le meneur-arrière de 26 ans avait particulièrement brillé en playoffs avec 19,2 points, 5,4 rebonds et 4,6 passes de moyenne, tout en affichant 50 % de réussite au tir et 42,5 % à trois points.

Avec cette opération, Minnesota conserve également davantage de flexibilité pour compléter son effectif autour d'Anthony Edwards. Les Wolves disposeront notamment de leur mid-level exception et d'une importante trade exception pour continuer à renforcer leur groupe cet été.

Julius Randle de retour à New York... ou presque

Pour Julius Randle, l'histoire est assez particulière. Après cinq saisons sous le maillot des Knicks, l'intérieur retrouve la région new-yorkaise, mais cette fois sous les couleurs des Nets.

Triple All-Star, Randle avait rejoint Minnesota dans le cadre du blockbuster qui avait envoyé Karl-Anthony Towns à New York en 2024. Son passage chez les Wolves aura été globalement positif avec trois séries de playoffs remportées en deux saisons.

Sa dernière campagne s'est toutefois terminée sur une note plus compliquée. Face aux Spurs au deuxième tour des playoffs, l'ancien Laker avait peiné à trouver son rythme, tournant à seulement 12,8 points de moyenne à 34 % au tir et 19 % derrière l'arc dans une élimination en six matchs.

Claxton arrive à Chicago

Le troisième acteur de l'échange est Nic Claxton, qui rejoint les Bulls. Chicago récupère ainsi un pivot mobile et expérimenté pour renforcer sa raquette, tandis que Brooklyn absorbe le contrat de Randle en échange d'actifs de Draft supplémentaires.

Au final, tout indique que cette opération a surtout été pensée du point de vue de Minnesota. Les Wolves avaient trouvé en Ayo Dosunmu un partenaire idéal pour Anthony Edwards. Ils viennent désormais de le sécuriser pour les cinq prochaines années.