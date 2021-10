Mook REVERSE #8 : Bad Boys !

Il était grand temps de vous dévoiler la cover et la thématique de ce Mook REVERSE #8 sur lequel nous planchons depuis plusieurs mois et que nous avons intitulé BAD BOYS !

Mal élevés, mal aimés, mal compris, ils se sont tous vu coller l'étiquette de "mauvais garçon". Des plus tarés aux plus disruptifs, des plus détestés aux plus grands incompris, ils seront tous dans ce nouveau Mook sur lequel nous travaillons d'arrache-pied.

Entre les authentiques mauvais garçons capables du pire, sur un terrain ou en dehors, les gros bras dont le job était de protéger la star de leur équipe ou d'établir le ton de la rencontre, les personnalités hors normes et à contre-courant dont le nom a été traîné dans la boue simplement parce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps, le terme même de "Bad Boy" recouvre des réalités bien différentes.

Le but de ce numéro est de faire la part des choses, de raconter les histoires et les trajectoires des ces "brebis galeuses" et, quand c'est mérité, de leur rendre les lauriers qui leur revenaient de droit.

Voilà tout ce que vous trouverez en tournant les 240 pages de ce numéro explosif que vous pouvez déjà précommander pour vous assurer de figurer parmi les premiers à pouvoir en tourner les pages et profiter des frais de port gratuits jusqu'au 9 novembre prochain* ou, mieux encore pour être certain de ne manquer aucun Mook, vous abonner !

Les expéditions de ce MOOK #8 devraient débuter autour du 15 novembre.

* : Offre réservée à la France métropolitaine

VINCENT MASINGUE

REDACTEUR EN CHEF D'EXCEPTION

Pour nous accompagner sur ce numéro coup de poing, nous avons pu compter sur un renfort de poids ! L'ancien international Vincent "Bang Bang" Masingue a ainsi accepté d'être notre rédacteur en chef exceptionnel et de vous faire profiter de toute son expérience et son savoir faire en la matière.

Si personne n'a jamais remis en cause le bon fond de Vincent, personne n'a jamais non plus osé émettre de doute sur sa capacité à tenir fermement sa place dans une raquette ou dans un vestiaire.

Son impact dans ce numéro est à la hauteur de celui qu'il avait poste bas...

Quelques articles de ce Mook #8...

Encore une fois, nos journalistes et nos graphistes ont fait un travail de fou sur ce numéro qui, nous l'espérons, vous permettra de réévaluer un peu l'idée que vous vous faisiez de certains personnages.

Cover art : Albert Lola / Portrait Vincent Masingue : Karen Mandau

MOOK REVERSE : Abonnement pour 3 numéros