Moritz Wagner compte bien savourer un exploit historique

L'Allemagne a créé un exploit XXL en sortant la Team USA (113-111) en demi-finale de la Coupe du monde 2023 vendredi. Sans crever l'écran sur cette rencontre (10 points), Moritz Wagner reste l'un des hommes forts de cette sélection.

Le jeune intérieur du Orlando Magic s'intègre parfaitement au collectif de son pays. Et avant même de penser à la finale, dimanche contre la Serbie, l'international allemand souhaite prendre le temps afin de savourer cette victoire historique.

"Inquiet avant le match ? Non ! Si tu es inquiet, tu n'as pas ta place ici. Il faut donc jouer sans la moindre peur, avec envie et agressivité. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait. Le plus grand moment de ma carrière ? Oh je ne sais pas.

J'ai du mal à placer ce succès dans une catégorie. Je vais simplement en profiter avec les gars. Il ne faut pas seulement gagner contre la Team USA, nous devons aussi bien jouer. Cette victoire veut ainsi dire beaucoup pour le basket allemand.

Je refuse de me préoccuper dès maintenant de la Serbie, je veux savourer", a insisté Moritz Wagner en zone mixte.

Après cet exploit, l'Allemagne devra bien évidemment confirmer en finale contre la Serbie, qui a fait tomber le Canada. Une superbe affiche européenne entre deux collectifs impressionnants. A Moritz Wagner de vivre "le plus grand moment de sa carrière".

