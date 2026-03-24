Moses Moody, l’horrible blessure

La victoire des Warriors face à Dallas, arrachée après prolongation, est presque passée au second plan. Ce que tout le monde retient, c’est la sortie sur blessure de Moses Moody. Auteur de 23 points, l’arrière de Golden State s’est écroulé en pleine action durant l'overtime en attaquant le cercle, avec une image difficile à regarder : sa rotule semblait complètement décalée au moment de l’appui et disloquée une fois le joueur allongé au sol. Une scène brutale, qui a immédiatement fait craindre le pire.

Sur le moment, la violence visuelle de la blessure a saisi joueurs, staff et spectateurs. Pourtant, ce type de séquence, aussi choquante soit-elle, ne signifie pas systématiquement une blessure structurelle majeure. Dans certains cas, il peut s’agir d’une luxation de la rotule, un incident impressionnant mais qui n’implique pas forcément de lourds dégâts ligamentaires. Moody a été pris en charge rapidement et a passé des examens dans la foulée.

Difficile, en voyant ces images, de ne pas faire le lien avec des expériences similaires, à une autre échelle évidemment. Ce type de déplacement de la rotule peut parfois être lié à un déséquilibre musculaire autour du genou. J’ai déjà connu une blessure récurrente qui ressemblait visuellement à ça : impressionnante sur le moment, mais qui avait été traitée assez simplement avec du repos et de l’électrostimulation pour renforcer la zone en déficit. Rien de comparable avec l’exigence NBA, mais un rappel utile : toutes les images spectaculaires ne racontent pas forcément les pires histoires.

La suite dépendra désormais des résultats médicaux plus précis. Mais dans une fin de saison où chaque joueur compte, l’état du genou de Moses Moody pourrait rapidement devenir un enjeu bien plus important que le résultat de ce match.