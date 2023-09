Myles Turner, premier pivot à intégrer le club des 50/40/90 ?

Myles Turner pense pouvoir rejoindre l’élite des tireurs et devenir le premier pivot de l’histoire de la NBA à intégrer le club des 50/40/90.

Myles Turner se pense capable d’un exploit historique : rejoindre le club des 50/40/90. Dans l’histoire de la NBA, aucun pivot n’a jamais réussi à tourner à 50 % de réussite aux tirs, 40 % à trois points et 90 % aux lancers francs sur une saison, tout en ayant tenté au moins un tir de chaque genre par match. Invité dans le podcast « Setting The Pace », le pivot des Pacers a pourtant érigé cet accomplissement comme son objectif.

« Je travaille sur plusieurs choses (cet été). Évidemment, je travaille encore sur mon tir. J’essaie d’améliorer mes chiffres », a esquissé l’intérieur, interrogé sur son entraînement pendant l’intersaison. « J’aspire vraiment à être un gars qui peut rejoindre le club des 50/40/90. Je pense que c’est possible. C’est un objectif ambitieux, mais c’est quelque chose dont je sais que je suis capable. »

Myles Turner est particulièrement adroit pour un pivot, avec des moyennes en carrière de 49,8 % aux tirs, 35,3 % à trois points et 77,1 % sur la ligne des lancers. La saison dernière, il a atteint les 54,8 % aux tirs et les 37,3 % à trois points, avec une moyenne de quatre tentatives par match à l’extérieur. Sa quête ne semble pas si irréaliste, mais son plus grand chantier demeure les lancers francs (78,3 % en 2022-2023).

Après huit années en NBA, la perspective de voir l’intérieur de 27 ans progresser sur son tir extérieur, déjà fiable, serait une nouvelle formidable pour les Pacers. Mais l’entrée dans ce club aussi exclusif que spécifique paraît tout de même accessoire. Et cet accomplissement reste, de toute manière, improbable.

Myles Turner voit grand pour les Pacers cette saison

Deux précédents en NBA

Jusqu’à présent, seuls deux joueurs ayant passé au moins 10 % de leurs minutes au poste de pivot ont tourné en 50/40/90 sur un volume (très) réduit :

Meyers Leonard , avec 55 matches joués en 2014-2015 : 51 % aux tirs (4,5 tentatives par match), 42 % à trois points, 93,8 % (2/match) aux lancers francs (0,6/match), en passant 39 % de ses 15,4 minutes par rencontre au poste de pivot

Tony Bradley, avec 12 matches joués en 2022-2023 : 50 % aux tirs (1/match), 60 % à trois points (0,4/match), 100 % aux lancers francs (0,3/match), en passant 100 % de ses 2,8 minutes par rencontre au poste de pivot

Karl-Anthony Towns, « le meilleur pivot NBA » selon Beverley… comment ça ?