Myles Turner, les rumeurs ne le touchent plus…

En reconstruction, les Indiana Pacers n’ont pas hésité à sacrifier Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon pour lancer un nouveau cycle. Et deux noms reviennent désormais avec insistance pour quitter l’équipe : Buddy Hield et surtout Myles Turner.

Depuis plusieurs années, l’intérieur fait ainsi l’objet de nombreuses rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur de 26 ans a de grandes chances de bouger. Que ce soit sur cette intersaison ou avant la deadline des trades.

Récemment, Turner a été d'ailleurs associé aux Los Angeles Lakers. Mais de son côté, le pivot a décidé de ne plus donner la moindre attention aux bruits de couloir.

"Il s’agit de ma cinquième intersaison avec des rumeurs concernant un échange. ‘Il va atterrir ici, il va faire ceci, il va faire ça’. J’ai fini par m’y habituer, en un sens. C’est d’ailleurs une autre chose dont je suis fier", a confié Myles Turner à Marc J. Spears.

Une bonne manière de négocier cette situation. Car dans tous les cas, Myles Turner n’a aucun contrôle sur son avenir. Et il sait que les Pacers vont chercher à obtenir la meilleure contrepartie, sans vraiment se soucier de son avenir. Autant attendre tranquillement le dénouement des négociations…

Myles Turner dans le viseur de nombreuses équipes