Myles Turner tacle Indiana un peu gratuitement…

Indiana vient de prendre une balle perdue. Myles Turner, qui a rejoint les Milwaukee Bucks à l'intersaison dans un move assez surprenant, juste après avoir disputé les Finales NBA avec les Pacers, a confirmé qu'il ne se sentait sans doute pas considéré à sa juste valeur là-bas...

Lors du media day des Bucks, l'intérieur de 28 ans a ainsi déclaré : « J’accueille favorablement le changement, cette nouvelle étape de ma carrière. J’entre dans mon prime. Je suis désormais dans une ville qui veut me célébrer. Il y a une citation que j’aime et qui dit : “Va là où tu es célébré.” J’ai l’impression que c’est le cas ici. Les gens sont contents de m’avoir. »

Une phrase qui résonne comme un petit tacle aux Pacers. Myles Turner veut prouver qu'il n’est plus ce joueur sous-estimé, toujours dans l’ombre, toujours prêt à être échangé comme cela a longtemps été le cas chez les Hoosiers.

Giannis Antetokounmpo contredit son proprio et met la pression : il veut un projet gagnant

Pas vraiment de rivalité pour le moment

A Milwaukee, où il fera équipe avec Giannis Antetokounmpo, il veut être une pièce centrale et que l'on reconnaisse ce qu'il apporte en termes de qualités défensives, de tir extérieur et de capacité à changer le cours d’un match. A ses yeux, les Pacers n'ont probablement pas fait assez pour le mettre en valeur, ne serait-ce que médiatiquement dans le cadre des sélections pour le All-Star Game ou des distinctions individuelles.

Au final, il n'y aura sans doute pas concurrence immédiate entre les Bucks et les Pacers. Tyrese Haliburton est blessé pour toute la saison après sa rupture du tendon d'Achille pendant les Finales NBA et Indiana sera plus probablement dans une saison de transition qu'autre chose. Pour la saison 2026-2027, en revanche, et surtout si Giannis Antetokounmpo n'a pas changé de crémerie, l'histoire sera sans doute différente...