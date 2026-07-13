Nadir Hifi encore roi, La Fusion conserve sa couronne au Quai 54

Nadir Hifi, élu MVP, mène La Fusion vers un nouveau sacre au Quai 54 2026, une édition marquée par une délocalisation express à Clichy.

Ni la canicule, ni un déménagement de dernière minute n’auront réussi à perturber Nadir Hifi et La Fusion. Délocalisée en urgence au Clichy Hall en raison de la vigilance rouge, l’édition 2026 du Quai 54 s’est conclue par un nouveau sacre de l’armada française, victorieuse du Cartel en finale (57-41).

Après une première journée disputée au Stade Émile-Anthoine, les organisateurs ont dû transformer en quelques heures un événement pensé en plein air en une compétition indoor. Un immense défi logistique qui n’a pas empêché 4 000 spectateurs de remplir le Clichy Hall, ni le tournoi de conserver l’ambiance qui a fait sa réputation.

Nadir Hifi, toujours aussi à l’aise au Quai 54

Sur le terrain, La Fusion n’a laissé que peu de place au suspense. Déjà tombeuse du Cartel lors de la finale 2022, l’équipe dirigée par Sacha Giffa a de nouveau dominé son adversaire pour s’imposer largement. Avec Nadir Hifi, Matthew Strazel et Sylvain Francisco, elle disposait notamment d’un trio d’internationaux français difficile à contenir dans le contexte si particulier du streetball.

La vedette de cette finale a une nouvelle fois été Hifi. Auteur d’une prestation spectaculaire, l’arrière français a reçu le titre de MVP pour la quatrième fois de sa carrière au Quai 54. Une domination devenue presque habituelle pour celui qui avait déjà décroché la distinction en 2022, 2023 et 2025.

À seulement 23 ans, il est désormais l’un des visages les plus marquants de l’histoire récente du tournoi. Son jeu offensif, son goût du spectacle et sa capacité à prendre feu devant le public parisien semblent parfaitement taillés pour l’événement. La Fusion, de son côté, porte son total à neuf trophées et conforte son statut d’équipe la plus titrée de l’histoire du Quai 54.

PB18 au bout du suspense

La finale féminine a offert un scénario bien plus serré. Opposé aux Allemandes de Der Stamm, PB18 s’est imposé dans la dernière seconde (34-32) au terme de l’un des matchs les plus disputés de l’histoire du tableau féminin. Les Parisiennes décrochent ainsi leur troisième titre, après leurs victoires de 2022 et 2024.

Le Chinois Chen Dengxing a également conservé sa couronne lors du Dunk Contest, avec un total de 194 points. Chez les U15, Hoopsrisers a succédé au Canada, double tenant du titre, dans le cadre du Quai 54 Futures.