Nathan Soliman, le nouveau crack du basket français

Déjà attendu par beaucoup, Nathan Soliman est en train de se faire un nom lors de la Coupe du monde U17, qui se déroule en ce moment en Turquie.

Avec les Bleuets, l'ailier de 17 ans fait sensation. Malgré l'énorme défaite 115 à 84 face à Team USA, il a été le seul Tricolore à véritablement rivaliser avec les meilleurs prospects américains. Hier, face à l'Italie, il a de nouveau réalisé une grosse performance avec 23 points.

🇫🇷 Mais QUEL MATCH de Nathan Soliman en Coupe Du Monde U17 face à l’Italie ! 23 PTS | 6 REB | 1 AST | 1 BLK | 7/13 FG Et bah attention @NBA, la Draft 2028 ça va arriver TRÈS vite… Et faudra être prêt. pic.twitter.com/iWkmLxSwOX — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) June 28, 2026

En deux matches de Coupe du monde, Nathan tourne à 20,5 points (65,0 % FG), 6,5 rebonds, 1,5 passe, 1 interception, 1,5 contre et 23,5 d'évaluation en 26,3 minutes de moyenne. Des performances qui ne doivent rien au hasard.

Un joueur prodige

Nathan Soliman est le leader des Bleuets. Compétiteur dans l'âme, il joue avec détermination, une grande sérénité et beaucoup de confiance. Un poste 3 moderne qui se distingue par sa polyvalence offensive, sa lecture du jeu et sa grande maturité. Capable de finir au cercle, de créer avec le ballon, de provoquer les fautes ou encore de protéger le panier, il a un impact des deux côtés du parquet.

Le Nantais de 2,08 m n'hésite pas non plus à être agressif près du cercle. En avance physiquement et techniquement sur la plupart de ses adversaires ou coéquipiers, il rivalise sans problème avec les meilleurs prospects de sa génération.

Son parcours

Né à Nantes, le jeune international a fait ses débuts dans la discipline à Rezé, dans la banlieue nantaise. Talentueux, il rejoint le Pôle Espoirs des Pays de la Loire avant de filer vers l'INSEP pour poursuivre sa formation au meilleur niveau. À la fin de cette saison 2025-2026, il a signé dans le club de sa ville natale : Nantes Basket Hermine, en Pro B.

En 25 matchs avec le Pôle France, il a fini à 15,6 points (46,4 % FG), 7 rebonds, 3,8 passes, 1,9 interception, 0,9 contre et 19,1 d'évaluation en 30 minutes de moyenne. Puis avec Nantes, en 20 matchs, il a tourné à 9,5 points (47,9 % FG), 4,1 rebonds, 1,5 passe, 0,8 interception, 0,7 contre et 10,5 d'évaluation en 21,3 minutes de moyenne.

Un retour aux sources qui lui a permis de voir plus loin pour son avenir. Nathan Soliman a en effet signé avec la JL Bourg pour la saison prochaine, un club qui a notamment formé Zaccharie Risacher, drafté en première position en NBA en 2024.

L'ailier français va pouvoir faire ses armes en pro en Betclic Élite avant de potentiellement partir outre-Atlantique pour la Draft 2028. Une cuvée dans laquelle plusieurs observateurs le voient déjà comme un potentiel Top 5.

Nathan Soliman confirme, match après match, qu'il fait partie des plus grands espoirs du basket français. S'il poursuit sur cette trajectoire, la Draft NBA 2028 pourrait rapidement devenir une réalité. En attendant, il sera de nouveau à suivre demain matin à 11h contre le Japon.