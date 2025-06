Naz Reid va tester le marché, Detroit déjà sur le coup

Après s’être affirmé comme l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue, Naz Reid compte bien aller chercher sa récompense. Non pas le trophée de 6th Man Of The Year, qu’il a déjà décroché en 2024, mais bien un nouveau contrat juteux plus en adéquation avec son statut. Selon plusieurs insiders, le joueur de 25 ans va renoncer à sa dernière saison au Timberwolves, pour laquelle il devait toucher 15 millions de dollars, afin de tester le marché.

On peut imaginer qu’il s’attend à une nette revalorisation salariale. Pas sûre d’ailleurs que Minnesota puisse lui offrir le contrat qu’il désire, surtout avec les cas Julius Randle et Nickeil Alexander-Walker à gérer. Du coup, Reid est susceptible de rejoindre une autre équipe l’an prochain.

Les Minnesota Timberwolves forcés de faire des choix difficiles cet été ?

Les Detroit Pistons seraient déjà sur le coup. Qualifiés pour les playoffs à la surprise générale, ils veulent passer un cap et chercheraient un intérieur capable d’étirer les lignes. Naz Reid a tout à fait le profil. Il compilait 14 points et 6 rebonds par match à 38% à trois-points l’an passé. Il est encore jeune mais assez expérimenté et peut aider Detroit à atteindre un nouveau palier.

Les Wolves chercheront peut-être à inclure leur intérieur dans un sign&trade afin de faire venir un gros poisson. La franchise voudrait acquérir une star de plus cet été et elle a besoin d’inclure une troisième équipe, si possible à l’Est, dans un deal pour Kevin Durant notamment. Les Pistons ont d’ailleurs justement suffisamment d’espace sous le Cap pour donner un salaire intéressant à Naz Reid. Une piste à surveiller de près donc.