Les Minnesota Timberwolves forcés de faire des choix difficiles cet été ?

Comme l’an dernier, les Minnesota Timberwolves sont éliminés en finales de Conférence. En plus sur le même score, 4-1, sans avoir donné l’impression de pouvoir aller plus loin. Ce n’est pas forcément un échec pour autant. Anthony Edwards et ses partenaires ont prouvé que leur parcours de la saison passée n’était pas juste le fruit du hasard puisqu’ils sont retournés au même stade de la compétition malgré le transfert de Karl-Anthony Towns. Un trade motivé par des motifs financiers, le club étant déterminé à faire des économies.

C’est peut-être pour la même logique que l’effectif pourrait à nouveau être retouché un petit peu pendant l’intersaison. Brian Windhorst prévient qu’il sera difficile de garder tout le monde : « Je pense pas qu’ils puissent conserver cette équipe au-delà du noyau dur. Julius Randle, Nickeil-Alexander Walker et Naz Reid vont être free agents. Le contrat d’Anthony Edwards est massif. Je ne suis pas sûr qu’ils puissent garder les trois. Ou alors en transférant un autre joueur. Je serai surpris s’ils venaient à réussir à payer les trois. »

Julius Randle a plutôt assuré dans un nouveau rôle et il a délivré la meilleure campagne de playoffs de sa carrière. De quoi mériter un nouveau contrat sur le long terme. Mais peut-être pas à Minnesota. Chris Finch l’a benché lors de deux des matches clés contre le Oklahoma City Thunder. Les dirigeants peuvent-ils se permettre de payer cher un joueur sur lequel le coach peine à compter dans les moments importants ?

Naz Reid peut aussi chercher un bon deal après avoir été l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue pendant deux ans. Peut-être qu’il va falloir choisir entre Randle et lui, sachant que les deux évoluent sensiblement au même poste sans avoir le même talent. Quant à Nickeil Alexander-Walker, il paraît tout de même essentiel vu son profil.

Dans le même temps, Minnesota va devoir chercher à se renforcer pour essayer d’aller plus haut. Peut-être que les Wolves vont essayer de négocier un sign&trade de l’un de ces trois joueurs en question. Peut-être même en incluant un package plus large pour une star – Kevin Durant par exemple. Le rookie Terrence Shannon a aussi montré qu’il pouvait gratter sa place dans la rotation tandis que Jaden McDaniels continue de progresser en attaque. Il y a du potentiel, mais aussi des choix à faire. Et on l’a vu avec toutes les équipes qui ont fini par passer le cap : elles ont su prendre les bonnes décisions dans les moments clés. Tim Connelly, qui a construit de beaux groupes, va encore devoir se montrer à la hauteur.