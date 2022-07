Sur la saison écoulée, on a vu des joueurs s'éclater à très longue distance en NBA. Voici les plus adroits et Stephen Curry n'est pas numéro 1 !

Aujourd'hui, les joueurs NBA sont capables tirer avec aisance depuis bien plus loin que la ligne à 3 points. A partir de 8 mètres de distance du panier, dont un mètre plus loin que la ligne, on peut considère qu'il s'agit d'un "long" tir extérieur. PBStats s'est amusé à classer les shooteurs lointains les plus adroits de la ligne la saison dernière, parmi ceux qui ont tenté au moins 100 tirs à 27 pieds (8.22 mètres) du cercle (ils sont 27). Il y a quelques surprises.

Stephen Curry n'arrive ainsi que 10e et aurait même été hors du top 10 si Duncan Robinson avait pris un tir de la sorte supplémentaire pour être éligible. Le meneur des Golden State Warriors, champion pour la quatrième fois de sa carrière il y a quelques semaines, affiche 34.8% dans l'exercice. On imagine que le pourcentage paraîtrait déjà fou à un joueur NBA des années 80 qui aurait pu lire dans l'avenir à l'époque.

Pour le reste, le sniper numéro un se nomme Bones Hyland, rookie à Denver la saison passée, avec 39% à cette distance. Hyland devance deux joueurs des Cavs, Lauri Markkanen (38.9%) et Darius Garland (37.7%), preuve s'il en est que Cleveland a une équipe au profil moderne et crédible pour l'avenir.

Garrison Mathews (37.5%), qui évoluait aux Rockets cette année, et son coéquipier Eric Gordon (37.1%), complètement le top 5. Derrière eux, il y a du standing, avec les All-Stars Trae Young, Luka Doncic, Kevin Love et Fred VanVleet.

Le top 10 des shooteurs à plus de 27 feet

1- Bones Hyland - 39%

2- Lauri Markkanen - 38.9%

3- Darius Garland - 37.7%

4- Garrison Mathews - 37.5%

5- Eric Gordon - 37.1%

6- Trae Young - 37%

7- Luka Doncic - 37%

8- Kevin Love - 35.5%

9- Fred VanVleet - 35.3%

10- Stephen Curry - 34.8%

Podcast épisode #48 : Faut-il avoir peur des Sixers ?