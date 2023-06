Alors que la NBA cherche à relever l’intérêt du All-Star Game, cela passera certainement par un changement de format. Adam Silver, sur le plateau d’ESPN avant le début du Game 3 des Finales, a évoqué l’idée d’un match entre les joueurs internationaux et les Américains.

« Je pense que ce serait incroyablement excitant », a reconnu le commissioner de la NBA. « Évidemment, nous ne le ferons pas cette année à Indianapolis, où se déroule le All-Star Game, car nous devons en parler avec le syndicat des joueurs. Mais à mesure que ce sport s’ouvre au monde, avec un nouveau MVP international cette année, nous devrions y réfléchir. Je pense qu’il y aurait une énorme excitation de la part des fans. Je pense que les joueurs seraient intéressés eux aussi. »

Depuis 2018, les trois MVP sont nés en dehors des États-Unis : Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Jayson Tatum est le seul Américain dans la All-NBA First Team de la saison 2022-2023. La montée en puissance des joueurs internationaux est indéniable. Le format, une tentative de piquer l’orgueil des Américains, pourrait s’avérer intéressant.

Plus personne ne s’intéresse au All-Star Game, c'est statistique

Un problème demeure : celui du nombre d’athlètes sélectionnables. Bien qu’ils soient de mieux en mieux représentés, les internationaux restent une minorité en NBA. Ce nouveau processus de sélection pourrait donc paraître injuste aux yeux des joueurs. D'autant plus que ceux-ci disposent souvent de bonus financiers liés à l’évènement.

« Ce n’est pas une idée nouvelle. Lorsqu’elle est apparue historiquement, nous avons pensé qu’il y aurait un déséquilibre », a retracé Adam Silver. « Pas nécessairement à cause du niveau sur le terrain, mais pour être juste envers les joueurs. Même maintenant, alors que cela continue de croître et que plus de 25 % de nos joueurs sont nés en dehors des États-Unis. »

« Si vous choisissez dans une réserve de 25 % et l’autre de 75 %, cela pourrait ne pas être juste », a-t-il ajouté. « Mais quand l’idée est revenue au comité de compétition, les gens ont dit : “Eh bien, peut-être que nous trouverons un moyen de le gérer”. »

La ligue a déjà envisagé d’autres formats pour relancer le All-Star Game, en claire perte de vitesse depuis quelques années. Le retour du classique Conférence Est contre Conférence Ouest est notamment sur la table. Que ce soit l’un ou l’autre, il faut en tout cas s’attendre à des changements majeurs de la part de la NBA.

