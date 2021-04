Pourquoi il n’y aura pas de bulle NBA cette saison (et moins de surprises ?)

La NBA a sauvé sa saison à Disney l’an dernier. Malgré la pandémie, la ligue avait trouvé une solution pour disputer des playoffs dans un lieu fermé, la fameuse bulle, après un break de plusieurs mois. Pas besoin de recourir à une telle solution à partir du mois de main prochain. Et pour une raison a priori assez simple, annoncée par Adam Silver.

« 70% de nos joueurs ont reçu au moins une dose du vaccin contre le COVID-19 », explique fièrement le commissionnaire.

Les joueurs NBA étaient pourtant un peu sceptiques à l’annonce du vaccin, plusieurs d’entre eux assurant qu’ils ne comptaient pas en profiter. Mais les mentalités évoluent aux Etats-Unis, où plus de la moitié de la population adulte a finalement déjà reçu une dose. Les athlètes ont eux aussi suivi le pas.

Il est même fort probable que ce pourcentage continue de grimper dans les semaines qui viennent puisqu’il y a de plus en plus de doses disponibles. D’ailleurs, c’est aussi dans l’intérêt des basketteurs et des franchises. La NBA a annoncé que celles dont 85% de l’effectif et du staff seraient vaccinés auraient nettement moins de contraintes et de restrictions à respecter. Ça aide à franchir le cap, en plus de la protection évidente qu’offre le vaccin contre le virus.

Du coup, pas de bulle et des playoffs dans un format classique – enfin, avec un play in. Ce qui devrait d’une certaine manière limiter les très grosses surprises. On avait vu que jouer à Disney, loin de ses proches, sans avantage du terrain, tendait à favoriser les groupes très soudés. Là, les équipes les plus fortes pourront peut-être plus facilement faire la différence au meilleur des sept matches.

