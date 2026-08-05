Alors que des chercheurs lient les pics de temps de jeu aux ruptures du tendon d'Achille en NBA, la ligue conteste en invoquant sa propre analyse des données.

Et si le temps de jeu était le principal facteur de risque des ruptures du tendon d’Achille ? C’est ce que suggère une étude parue le mois dernier dans l’Orthopaedic Journal of Sports Medicine, menée par des chercheurs de l’université de Californie à San Francisco. La NBA, elle, n’y croit pas.

Les scientifiques ont examiné dix-neuf ruptures survenues sur onze saisons. Un travail motivé par un pic anormal en 2024-25, lorsque sept joueurs se sont rompu le tendon en une seule année, dont trois en playoffs : Jayson Tatum, Damian Lillard et Tyrese Haliburton.

Dans leurs conclusions, ni l’âge, ni le rôle, ni même la densité du calendrier ne ressortent comme des facteurs déterminants. Un seul motif se dégage, lié au temps de jeu. « D’importants pics de charge de travail ont été relevés dans les dix à quinze matches précédant les ruptures », écrivent les auteurs, qui pointent une nuance selon les profils. « Les vétérans avaient accumulé des charges plus lourdes, tandis que les plus jeunes se sont rompus le tendon malgré une sollicitation moindre. »

La NBA, elle, a fait savoir qu’elle contestait la publication. Le directeur de la médecine du sport de la ligue, John DiFiori, dénonce « d’importantes limites méthodologiques » et y oppose sa propre analyse. « Notre examen des données de la Ligue, mené avec des épidémiologistes indépendants et des consultants sur la période courant depuis 2012-13, n’a établi aucun lien entre les blessures au tendon d’Achille et le temps de jeu qui les précède », a-t-il assuré à The Athletic.

La ligue avait lancé sa propre étude après la saison 2024-25, pour élucider cet étonnant pic de cas. Elle n’en a toujours pas publié les résultats officiels.

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