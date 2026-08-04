C’est un soulagement pour les fans des Lakers. Contraint de regarder les playoffs de Los Angeles depuis le banc à cause d’une blessure aux ischiojambiers, Luka Doncic a donné des nouvelles rassurantes. Dans un mail relayé par Dan Woike, de The Athletic, le Slovène se dit totalement remis.

« J’ai vraiment coupé avec le basket durant les premières semaines après la fin de la saison, pour prendre soin de mon corps », écrit la star des Lakers. « Ma récupération s’est très bien passée, et je suis de nouveau à 100 %. »

Pour Doncic, cette mise au vert tient plus du rituel d’intersaison que de l’exceptionnel, mais cela s’imposait particulièrement dans sa situation. « M’éloigner du basket, c’est quelque chose que je fais au début de chaque coupure. C’est une manière différente de faire les choses, mais elle me réussit », poursuit-il. « Quand je laisse le jeu me manquer un peu et que j’essaie de nouvelles choses, ça ne fait que décupler mon envie et ma motivation de revenir sur les parquets. »

Un message de bon augure pour les Lakers, qui auront besoin d’un Luka Doncic à pleine puissance pour aborder une nouvelle ère. Sans lui, l’équipe avait été sweepée par le Thunder en demi-finales de conférence la saison dernière. Et avec le départ de LeBron James aux Sixers, l’ancien patron des Mavericks sera plus que jamais sous le feu des projecteurs lors du prochain exercice.

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