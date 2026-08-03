Nouvelle recrue des Lakers, Kevon Looney savoure autant l’idée de jouer avec Luka Doncic que celle de ne plus l’affronter : « Le défendre, c’est l’enfer. »

Kevon Looney a longtemps subi face à Luka Doncic. Arrivé aux Lakers cet été, il va enfin pouvoir en profiter. L’intérieur, venu renforcer la raquette de Los Angeles depuis le banc, ne cache pas sa joie d’être désormais du même côté du terrain que le Slovène.

« Le défendre, c’est l’enfer, surtout pour un intérieur », a admis l’ancien coéquipier de Stephen Curry aux Warriors lors d’une interview pour ESPN. « Tu passes ton temps dans des pick-and-rolls, il t’isole, et tu dois le défendre en un contre un alors que c’est sans doute le joueur le plus dur à défendre de toute la ligue. »

D’où son soulagement de basculer dans l’autre camp. Car après avoir vécu ce calvaire défensif, Looney voit surtout l’opportunité de se mettre au service de l’un des meilleurs créateurs de la planète. « Je suis ravi de faire partie de son équipe, d’apprendre à ses côtés et de jouer les pick-and-rolls avec lui. C’est sans doute le meilleur joueur de la ligue dans cet exercice », estime-t-il. « J’ai hâte de comprendre comment il veut que je pose mes écrans, ce genre de choses. Jouer avec lui va me faciliter la vie. »

Los Angeles comme premier choix pour Kevon Looney

Pour un intérieur qui sait poser des écrans solides et rouler vers le cercle, évoluer aux côtés de Doncic tient du rôle de rêve. De quoi lui rappeler ses années à Golden State, où il a fait le même travail pour Stephen Curry. Looney sait qu’il vient surtout pour abattre le sale boulot depuis le banc, une mission qu’il a toujours embrassée et qu’il semble toujours prêt à endosser.

« En tant qu’agent libre, je ne savais pas ce qui allait se passer », a-t-il. confié. « Quand les Lakers ont fait quelques transactions et qu’ils ont eu besoin d’un pivot, c’est devenu ma destination préférée. J’ai réussi à concrétiser le projet, et j’en suis vraiment ravi. »