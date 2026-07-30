En août, Luka Doncic réunira tous les Lakers en Slovénie pour quatre jours d'entraînement, de cohésion et d'activités avant le training camp.

Les Los Angeles Lakers ne reprendront officiellement l'entraînement que dans plusieurs semaines, mais Luka Doncic a déjà décidé de rassembler ses coéquipiers. Selon Dave McMenamin d'ESPN, le meneur slovène accueillera l'intégralité de l'effectif à Ljubljana, en Slovénie, pour un mini-camp de quatre jours organisé au mois d'août.

Une initiative qui illustre parfaitement son nouveau statut de leader incontesté de la franchise californienne.

Basket, golf et cohésion d'équipe

Toujours selon ESPN, ce rassemblement ne sera pas uniquement consacré au basket.

Le programme comprendra des séances d'entraînement, des parties de golf, des visites de Ljubljana ainsi que plusieurs activités destinées à renforcer la cohésion du groupe avant le début du training camp.

L'objectif est clair : permettre aux nombreux nouveaux joueurs des Lakers de créer rapidement des automatismes et des liens avec leur nouvelle équipe.

Luka prend pleinement les commandes

Après le départ de LeBron James vers les Philadelphia Sixers, Luka Doncic est désormais le visage de la franchise.

Autour de lui, les Lakers ont profondément remodelé leur effectif avec les arrivées de Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Ziaire Williams et Matisse Thybulle, tandis qu'Austin Reaves a prolongé son contrat.

Ce mini-camp doit justement permettre à ce groupe largement renouvelé de commencer à construire une identité commune avant même le début de la préparation officielle.

Une habitude qui se confirme

Ce n'est pas la première fois que Luka Doncic organise ce type d'événement.

À l'automne 2025, il avait déjà offert à ses coéquipiers une journée de team building au Porsche Experience Center, en Californie, afin de renforcer les liens du vestiaire.

En réunissant cette fois toute l'équipe dans son pays natal, le Slovène envoie un nouveau message : les Lakers entrent pleinement dans l'ère Luka Doncic, et leur nouveau leader entend créer une véritable dynamique collective dès l'intersaison.

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