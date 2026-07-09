Luka Doncic valide le mercato des Lakers

Luka Doncic serait très enthousiaste après les nombreux recrutements des Lakers. Le Slovène estimerait que Los Angeles construit enfin un effectif capable de viser le titre autour de lui.

Les Lakers ont profondément remodelé leur effectif cet été et les premiers retours seraient très positifs... notamment du côté de Luka Doncic. Selon ESPN, la superstar slovène serait enthousiaste face aux recrues enregistrées par Los Angeles depuis le début de l'intersaison.

Interrogé dans l'émission NBA Today, Dave McMenamin a expliqué avoir échangé avec un proche de Doncic afin de prendre la température après les nombreux mouvements opérés par les Lakers.

« J'ai parlé avec quelqu'un de proche de Luka. En un mot, il est enthousiaste. »

Un sentiment qui ne signifie pas que le travail est terminé. Toujours selon le journaliste d'ESPN, Doncic est conscient que l'effectif peut encore évoluer, mais il estime que les décisions prises jusqu'à présent placent déjà les Lakers dans la bonne direction pour viser le titre. Au-delà des signatures elles-mêmes, McMenamin assure que l'empreinte de Luka est déjà visible dans la construction du nouvel effectif.

« Ses empreintes sont partout sur ce roster. Je ne dis pas que Luka a demandé personnellement chacun de ces joueurs à Rob Pelinka, mais il y a clairement son approbation sur certains profils, notamment Quentin Grimes, qu'il connaît très bien pour avoir joué avec lui à Dallas. »

L'arrivée de Walker Kessler constitue également un signal fort. Depuis son arrivée à Los Angeles, Doncic souhaitait être associé à un véritable pivot protecteur de cercle, capable de finir près du panier. Avec le recrutement de l'ancien intérieur du Jazz, les Lakers pensent avoir trouvé ce profil.

« Luka voulait un pivot de premier plan. Walker Kessler correspond exactement à cette description. C'est un immense protecteur de cercle et un joueur capable de courir vers le panier pour profiter des passes de Luka », a ajouté McMenamin.

Les dirigeants californiens ont également prolongé Austin Reaves, un joueur que Doncic souhaitait voir rester à ses côtés, tout en renforçant la rotation avec Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Kevon Looney et Jaden Hardy. Et le recrutement pourrait ne pas être terminé puisque les Lakers continueraient de travailler sur la piste menant à Jonathan Kuminga.

Après le départ de LeBron James, la franchise semble avoir totalement basculé dans une nouvelle ère. Tous les mouvements de l'été convergent vers un même objectif : construire un effectif parfaitement adapté aux qualités de Luka Doncic. Et à en croire les premiers échos venus de son entourage, le Slovène apprécie déjà la direction prise par les Lakers.

Walker Kessler, le grand pari de la nouvelle ère Lakers