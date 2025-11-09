Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Wizards : 111-105

Raptors @ Sixers : 120-130

Lakers @ Hawks : 102-122

Bulls @ Cavs : 122-128

Blazers @ Heat : 131-136

Pelicans @ Spurs : 119-126

Pacers @ Nuggets : 100-117

Suns @ Clippers : 114-103

- Les Spurs ont repris leur marche en avant après deux défaites de suite. Pour le premier match de De'Aaron Fox cette saison, San Antonio a battu New Orleans (126-119) à domicile. L'ancien meneur de Sacramento a fait bonne impression (24 pts à 9/14) pour ce qui était seulement son 6e match avec Victor Wembanyama (18 pts, 18 rbds, 3 blks à 8/19). Stephon Castle (14 pts, 14 asts) a ajouté un double-double et les Spurs ont résisté au carton de Trey Murphy III (41 pts). Si les Texans n'ont jamais pris une énorme avance, ils ont fait la course en tête du début à la fin.

De’Aaron Fox tonight 24 PTS, 3 AST, 3 REB, 9/14 FG Welcome Back !!!!! pic.twitter.com/oty9fOgrso — Bala (@BalaPattySZN) November 9, 2025

- Dallas restait sur quatre défaites de suite et avait offert sa seule victoire de la saison à Washington. Cette fois, les Mavs l'ont emporté à Washington (111-105) sans pour autant se balader. Ils se sont appuyés sur l'excellent match de Naji Marshall (30 pts) et sur un run de PJ Washington, auteur de 8 de ses 14 points dans les 5 dernières minutes du match. Dallas, qui jouait sans Klay Thompson, malade, ni Anthony Davis, absent pour un cinquième match consécutif à cause de son mollet, a aussi eu 12 points, 7 rebonds et 6 passes de Cooper Flagg.

Côté français, Alex Sarr (17 pts, 6 rbds, 5 asts, 3 blks) était orphelin de Bilal Coulibaly, blessé au mollet.

- Les Sixers ont mis un terme à la série de quatre victoires de suite des Raptors. Philadelphie l'a emporté (130-120) à domicile, après un premier QT raté (-10), mais une copie bien plus consistante ensuite. La perf la plus étonnante de la nuit vient justement des Sixers, avec le premier triple-double en NBA de Trendon Watford, qui fêtait sa première titularisation avec Philadelphie : 20 points, 17 rebonds et 10 passes pour l'ancien des Blazers et des Nets. Joel Embiid (29 pts) et Tyrese Maxey (31 pts) ont aussi largement contribué à ce succès.

- On attendait un nouveau récital de Luka Doncic contre les Hawks, l'équipe face à laquelle il avait inscrit 73 points lors de son record en janvier 2024. Surtout qu'en face, Atlanta se présentait avec une infirmerie pleine... Pourtant, les Lakers sont totalement passés à côté de leur match et ont lourdement (122-102) en Géorgie. JJ Redick a baissé pavillon dans le 3e quart-temps en renvoyant Doncic (22 pts, 11 asts) et la plupart des titulaires sur le banc. Sept joueurs des Hawks ont marqué au moins 10 points, notamment Zaccharie Risacher, auteur de 19 points et 4 passes à 7/14. Austin Reaves et LeBron James étaient toujours absents côté Lakers. Dyson Daniels, le MIP en titre, a battu son record d'assists sur un match avec 13 offrandes.

- Donovan Mitchell (29 pts) fait un sacré début de saison et c'est encore lui qui a permis aux Cavs de décrocher une précieuse victoire (128-122) contre Chicago. "Spida" a inscrit 8 points consécutifs en 1:05, notamment le panier pour virer en tête à 34 secondes de la fin. Menés de 19 points en deuxième mi-temps et encore de 6 points avant le coup de chaud de Mitchell, les joueurs de Kenny Atkinson ont pris le dessus sur le fil pour décrocher une 7e victoire en 10 matches cette saison. De'Andre Hunter (29 pts) et Evan Mobley (24 pts) ont apporté leur écot en l'absence de Darius Garland, pas encore autorisé à jouer en back to back.

- Le Heat et les Blazers se sont livrés une jolie bataille avec un chassé-croisé dans le 4e quart-temps. C'est finalement Miami qui l'a emporté (136-131), grâce au meilleur match en NBA de Nikola Jovic, auteur de 29 points, 9 rebonds et 7 passes en sortie de banc. Le Serbe a reçu l'aide de Norman Powell (22 pts), Pelle Larsson (16 pts), Andrew Wiggins (15 pts) et Jaime Jaquez Jr (14 pts, 12 rbds, 7 asts), pour répondre au gros match de Deni Avdija (33 pts, 11 rbds, 8 asts).

- Denver a logiquement pris le dessus sur Indiana, malgré les absences de Jamal Murray et Aaron Gordon, remplacés par Jalen Pickett et Peyton Watson. Nikola Jokic s'est chargé de faire plier les Pacers (117-100) et signé son 6e triple-double en 9 matches cette saison avec 32 points, 14 rebonds et 14 passes.

- Les Clippers ne vont pas fort. Los Angeles a perdu un 4e match de suite cette nuit à domicile contre Phoenix (114-103). Les Californiens ont rendu une copie morose, sans Kawhi Leonard et, à nouveau, avec Ivica Zubac (21 pts, 15 rbds) comme seul cadre irréprochable. Les Suns jouent crânement leur chance en ce moment et Devin Booker n'est pas passé loin du triple-double avec 21 points, 10 rebonds et 9 passes. Mauvaise nouvelle pour Phoenix, Jalen Green est sorti sur blessure après 7 minutes de jeu. L'ancien joueur des Rockets est à nouveau touché aux ischios, lui qui venait de faire ses débuts sous le maillot des Suns.

Nicolas Batum a joué 25 minutes pour 9 points avec trois paniers à 3 points inscrits.