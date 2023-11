NBA Cup : Les affiches des quarts de finales

Les phases de poule de la NBA Cup se sont terminées mardi soir avec les dernières rencontres disputés dans plusieurs groupes. La différence de points étant importante pour la qualification, ça a donné des scénarios intenses – comme à Sacramento, où les Kings n’ont jamais cessé de lutter dans l’espoir de perdre de moins de 12 points pour finalement… gagner ! – mais aussi certains plus loufoques.

Les Boston Celtics ont par exemple continuer à faire jouer leurs titulaires contre les Chicago Bulls même une fois à +32. Les Cleveland Cavaliers ont fait de même pour essayer de torpiller le plus possible les Atlanta Hawks. Les 8 quart-de-finalistes sont donc connus.

Les prochains matchs auront lieu les 4 et 5 décembre prochain. Le Final Four se disputera à Las Vegas à partir du 7 décembre avec une finale prévue le 9.

NBA Cup Conférence Est

Premiers de leur poule avec quatre victoires en quatre matches, les Milwaukee Bucks sont aussi tête de série numéro un. Ils recevront les New York Knicks, qualifiés en tant que meilleurs deuxièmes. La franchise de Manhattan a justement terminé derrière celle du Wisconsin dans le groupe B mais elle affiche un différentiel de +42 après sa large victoire contre les Charlotte Hornets la nuit dernière.

Les Indiana Pacers ont aussi gagné tous leurs matches de poule et ils joueront (à domicile) contre les Boston Celtics. Les joueurs de Joe Mazzulla ont validé leur ticket en devançant le Orlando Magic et les Brooklyn Nets sur le fil. Les trois équipes ont fini avec le même bilan : 3 victoires et 1 défaites. Mais Boston affiche un +/- de +27 contre +22 pour Orlando et +20 pour Brooklyn. Les Celtics ont arraché la qualif en détruisant les Chicago Bulls (124-97) pour passer malgré la victoire des Nets contre les Toronto Raptors (115-103).

NBA Cup Conférence Ouest

Les Los Angeles Lakers sont les seuls à terminer invaincus et ils défieront leurs dauphins dans la poule A, les Phoenix Suns, repêchés en tant que meilleurs deuxièmes. Un match qui sera disputé à la CryptoArena.com.

La défaite des Houston Rockets contre les Dallas Mavericks assure la première place de la poule B aux New Orleans Pelicans. Ils retrouveront les Sacramento Kings en quarts. En effet, les Californiens ont décroché leur qualification après avoir compté 24 points de retard contre les Golden State Warriors la nuit dernière.

Dans un autre contexte, ils auraient peut-être lâché l’affaire. Mais même une défaite pouvait leur ouvrir la voie des quarts du moment qu’ils ne perdaient pas de plus de 11 points. Les Kings se sont battus pour revenir au score et ils l’ont finalement emporté sur le fil grâce à un énorme Malik Monk !

CQFR : On connaît les quarts de la NBA Cup, Minnesota forte tête