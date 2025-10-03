Dès la saison 2025-26, la NBA va introduire quatre nouvelles statistiques issues du tracking et de l’intelligence artificielle, offrant aux fans et diffuseurs un regard inédit sur le jeu.

L’obsession pour les analytics ne sera plus seulement réservée aux franchises NBA. Grâce à un nouveau partenariat de cinq ans avec Amazon Web Services (AWS), la ligue américaine va mettre à disposition du grand public et des diffuseurs une série d’outils technologiques inédits. L’objectif : rapprocher les spectateurs de la manière dont les équipes elles-mêmes analysent les performances, et enrichir l’expérience de visionnage.

« Beaucoup de ce que nous faisons vise à offrir une meilleure expérience de consommation du jeu à nos fans », a expliqué Ken DeGennaro, vice-président exécutif de la NBA pour les opérations médias et technologiques, à The Athletic. « Nous allons continuer à investir dans la technologie pour améliorer cette expérience, que ce soit à la télévision, sur nos plateformes ou nos réseaux sociaux. »

Quatre nouvelles stats accessibles au public

Regroupées sous le label NBA Inside the Game, ces innovations s’appuient sur le tracking en temps réel des joueurs : 29 points de repère sur le corps de chaque athlète, captés 60 fois par seconde, analysés via le cloud d’AWS.

Le “defensive box score” :

Ce sera le plus basique de ces nouveaux outils déployés par la NBA. Comme le boxscore traditionnel qui ne saurait détaillé ce qui s’est passé dans un match, il donnera a priori un aperçu de ce que chaque joueur aura accompli en défense : forcer un tir raté, provoquer une perte de balle…

Un indicateur de “gravité” :

La gravité est en gros l’attention qu’un joueur génère chez la défense adverse. Cet indicateur mesurera donc la pression qu’un joueur exerce sur une défense par son simple positionnement, et donc à quel point sa présence génère du spacing pour ses équipiers.

Une métrique mesurant la difficulté de tir :

Les datas permettront d’analyser d’où le tir est pris, comment le shooteur est positionné, à quelle distance est le défenseur et d’autres informations. Grâce au machine learning, ces analyses permettront d’essaimer la diffculté du tir et un « expected field goal percentage », c’est-à-dire le pourcentage attendu pour un tir pris dans ces conditions (en fonction de milliers de shoots pris par le passé et qui seront en base de données).

Le “Play finder” :

Ce ne sera pas une stat à proprement parler. Le « play finder » sera une fonctionnalité qui grâce à l’IA analysera le mouvement de tous les joueurs sur une possession et permettra aux fans comme aux équipes de les comparer avec des possessions similaires ; de voir comment elles se sont conclues, d’en déduire des patterns.

« Play finder est, nous le croyons, un modèle révolutionnaire », a résumé Charles Rohlf, vice-président de la NBA en charge de la technologie des statistiques. « Il analyse les déplacements des cinq joueurs et du ballon, les encode dans un espace dimensionnel, de sorte que l’on puisse rapidement trouver d’autres actions avec des schémas similaires. »

Une avancée pour les diffuseurs et les autres ligues

Ces innovations seront directement disponibles pendant les matchs, que ce soit sur le site officiel de la NBA ou via les diffuseurs, y compris Amazon Prime Video, qui diffusera 67 rencontres de saison régulière et la NBA Cup dans le cadre du nouvel accord média de 11 ans.

L’ambition dépasse d’ailleurs la seule NBA : la WNBA, la G League et la Basketball Africa League pourront aussi bénéficier de ces outils, adaptés aux spécificités de chaque compétition. « Mettons de la parité dans ce domaine et rendons disponible pour la WNBA le même genre d’insights que ceux disponibles pour la NBA. C’est intéressant parce que certaines analytics qu’ils veulent explorer sont très spécifiques au jeu féminin », a déclaré Julie Souza, responsable mondiale du sport chez AWS.

Vers une nouvelle ère de consommation du basket

Au-delà de ces nouveautés, la ligue assure que ce partenariat pourrait déboucher sur d’autres usages liés à l’IA, que ce soit dans l’arbitrage ou la santé des joueurs. « Nous n’aurions jamais parlé d’IA générative il y a deux ans, et aujourd’hui c’est partout », a rappelé Souza.

Avec ce virage technologique, la NBA entend se positionner non seulement comme une ligue sportive, mais aussi comme une plateforme médiatique et technologique, offrant aux fans une plongée encore plus fine dans le jeu.

