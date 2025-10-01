Dans ce nouvel épisode Du Jeu, Fred et Théo reviennent sur l'évolution de la défense au basket au fil du temps, en Europe comme en NBA. Ils reviennent notamment sur l'apparition des défenses de zone et leurs variantes comme la zone match up, la zone Monstre, la Box-and-1 et la Triangle-and-2 mais aussi sur la transformation des défenses individuelles, qui reprennent de plus en plus de concepts de défense de zone. Enfin, ils présentent les différentes couvertures possibles sur une défense de pick-and-roll.

Désormais, chaque mercredi à 16h, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parlera tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

