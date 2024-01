La NBA se prépare à l'organisation de la Draft sur deux jours avec une distinction claire entre le premier et le second tour.

La NBA risque de vivre une petite révolution. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, la Ligue s'active pour l'organisation de la Draft, dès 2024, sur deux jours avec deux grandes soirées.

L'objectif pour Adam Silver ? Dissocier très clairement le premier et le second tour. Avec désormais un événement prévu les 26 et 27 juin. Pourquoi envisager un tel changement ? Tout d'abord, de cette manière, il y aura deux "shows" à vendre aux télévisions pour récupérer de l'argent.

Mais outre l'aspect business, la NBA veut aussi favoriser les équipes et les stratégies. Avec 24 heures supplémentaires pour plancher sur le second tour - avec aussi les choix réalisés au premier -, la Ligue espère créer des conditions pour favoriser des échanges plus importants.

Plusieurs équipes ont également régulièrement regretté la vitesse trop importante du second tour et cette idée peut donc régler ce souci. Avec au final toujours la même ambition : proposer aux spectateurs un produit de plus en plus spectaculaire.

En attendant, cette organisation n'est pas encore officielle. Avant de valider cette décision, la NBA a besoin d'obtenir l'accord de l'association des joueurs. Mais il s'agit normalement d'une simple formalité. Sur le papier, ce projet risque de donner une meilleure visibilité au second tour de la Draft.

