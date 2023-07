Près d’un mois après le début de la free agency, les noms les plus ronflants ont largement quitté le marché. Mais il reste encore quelques places dans certaines équipes, et quelques joueurs intéressants pour les occuper. Voici les cinq meilleurs agents libres toujours disponibles en NBA.

PJ Washington

Poste : Intérieur

Intérieur Statut : Restricted

Restricted Équipe actuelle : Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Stats 2022-2023 : 32,6 minutes, 15,7 points, 4,9 rebonds, 2,4 passes, 44,4 % aux tirs, 34,8 % à trois points

PJ Washington et les Hornets semblent dans l’impasse. Les deux camps ne sont toujours pas parvenus à s’accorder sur une prolongation de contrat, ce qui pourrait pousser l’agent libre à accepter sa qualifying offer de 8,5 millions de dollars pour la saison 2023-2024. Pour le moment, il reste l’un des joueurs les plus intéressants sur le marché.

À bientôt 25 ans, l’intérieur dispose d’un profil rare, écartant notamment le jeu avec un volume conséquent derrière l’arc. Il s’est montré capable de rentrer ses tirs à trois points avec une grande précision (38,6 % lors de son année sophomore), malgré une baisse d’adresse ces deux dernières saisons. PJ Washington n’est pas un scoreur efficace, mais il pourrait briller dans un contexte offensif adapté.

Cette qualité, ajoutée à son impact défensif convaincant et sa faculté à couvrir plusieurs postes, en fait une pièce très intéressante. Il est cependant plus probable qu’il patiente encore un an à Charlotte avant de devenir agent libre non restreint l’été prochain, sur un marché plus ouvert.

Christian Wood

Poste : Intérieur

Intérieur Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : Dallas Mavericks

Dallas Mavericks Stats 2022-2023 : 25,9 minutes, 16,6 points, 7,3 rebonds, 51,5 % aux tirs, 37,6 % à trois points

Ce n’est pas une si grande surprise que Christian Wood n’ait toujours pas trouvé de point de chute. Ses lacunes défensives et les inquiétudes liées à son professionnalisme ont vraisemblablement fait s’effondrer sa cote en NBA. Le sixième homme des Mavericks a toutefois une carte à jouer en cette fin d’intersaison.

Intérieur moderne, Wood est capable d’écarter le jeu et de contribuer efficacement au scoring. Il doit s’attendre à une claire baisse de salaire par rapport à la saison passée (14,3 M$), de même en ce qui concerne ses minutes, mais il a les armes pour s’attribuer un rôle dans une équipe compétitive. Ce sera à la condition de tomber dans le bon environnement et d’y mettre du sien. Les Lakers seraient notamment sur le dossier, en plus des Bulls et du Heat.

Kelly Oubre Jr

Poste : Ailier

Ailier Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Stats 2022-2023 : 32,3 minutes, 20,3 points, 5,2 rebonds, 43,1 % aux tirs, 31,9 % à trois points

Alors qu’il s’apprête à aborder sa neuvième saison en NBA, les qualités et défauts de Kelly Oubre Jr sont clairement identifiés. D’un côté, l’ailier sort de l’exercice le plus prolifique de sa carrière au scoring avec 20,3 points par match. De l’autre, il demeure un tireur peu fiable et un joueur auquel on peut difficilement confier la balle.

Kelly Oubre Jr pourrait constituer une bonne option pour une équipe à la recherche de scoring et d’un peu de défense extérieure sur le banc. Il est notamment sur le radar des Mavericks, qui espéraient se renforcer à l’aile avec l’arrivée de Matisse Thybulle. Le natif de New Orleans trouvera très certainement un contrat cet été. La question est plutôt celle du montant, que l’on attend en dessous des 12,6 millions de dollars qu’il touchait aux Hornets cette année.

JaMychal Green

Poste : Intérieur

Intérieur Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : Golden State Warriors

Golden State Warriors Stats 2022-2023 : 14 minutes, 6,4 points, 3,6 rebonds, 54 % aux tirs, 37,8 % à trois points

JaMychal Green est typiquement le genre de joueur qui pourrait recevoir, dans les semaines à venir, une offre au minimum de la part d’un contender. S’il est sur la pente descendante à 33 ans, l’ailier fort a encore du shoot et de l’expérience à revendre.

Titularisé lors d’un match de playoffs avec Golden State la saison dernière, il a montré qu’il pouvait se révéler précieux dans certaines situations en sanctionnant à longue distance. Son rôle dans une équipe compétitive sera sans doute très secondaire. Mais s’attacher les services de JaMychal Green sur le banc, au minimum vétéran, est une opportunité à saisir.

Jaylen Nowell

Poste : Extérieur

Extérieur Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves Stats 2022-2023 : 19,3 minutes par match, 10,8 points, 2,6 rebonds, 2 passes, 44,8 % aux tirs, 28,9 % à trois points

Jaylen Nowell vient de fêter ses 24 ans et pourrait bénéficier, après quatre premières années dans le Minnesota, d’un changement de situation. Régulièrement aligné à la mène, avec d’importantes responsabilités, l’extérieur s’est retrouvé dans une position qui ne lui correspondait pas cette saison. Un indicateur du rôle spécifique dans lequel il semble voué à performer.

À 49 % à mi-distance, Nowell est un solide scoreur en sortie de banc. Il sait créer son propre tir et a toujours un coup à jouer dans une second unit. La grande interrogation reste son shoot à trois points, son taux de réussite ayant chuté de 39,4 % à 28,9 % d’une année à l’autre, déterminante pour son avenir en NBA. Il faut également passer outre sa défense douteuse, qui constitue certainement la principale raison pour laquelle il est encore libre à l’heure actuelle.

Mentions : Terrence Ross, T.J. Warren, Wenyen Gabriel, Terence Davis, Kendrick Nunn, Derrick Jones Jr., Bismack Biyombo, Anthony Lamb

