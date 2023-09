Il s'agit d'une rumeur qui revient, encore et encore, ces dernières années en NBA : une expansion avec deux grands favoris, Las Vegas et Seattle. Depuis 2004, la Ligue a commencé une collaboration avec la plus grande ville du Nevada, qui organise une Summer League.

Cette année, Las Vegas va d'ailleurs accueillir le tournoi de mi-saison. Une nouvelle compétition importante pour la direction de la NBA. D'ailleurs, d'après les informations du média HoopsHype, plusieurs dirigeants pensent que cet évènement va représenter un véritable test pour ce marché.

"L'organisation de ces matches donnera à la igue la possibilité d'effectuer un véritable test de marché pour voir comment la ville se comporterait si elle accueillait une équipe de la NBA", a jugé un dirigeant anonyme.

Pour le moment, le grand patron de la NBA Adam Silver a toujours calmé le jeu concernant une éventuelle expansion. Avant de se lancer dans un tel dossier, il dispose d'une première priorité : renouveler les accords avec les médias, qui terminent en 2024-2025.

Ensuite, Las Vegas et Seattle auront peut-être une chance de se faire entendre. Mais il va falloir de la patience...

LeBron James en remet une couche : il veut être proprio d’une franchise à Las Vegas