Moses Moody progresse bien dans sa guérison et espère reprendre l’entraînement plus tôt que prévu. Après une intersaison trop calme, les Warriors comptent sur leur ailier pour redresser la barre.

Enfin une bonne nouvelle dans la Baie. Victime d’une rupture du tendon rotulien en mars, Moses Moody a manqué la fin de la saison et suscité des inquiétudes légitimes. Mais l’ailier des Warriors avance bien dans sa rééducation et espère retrouver les parquets dès septembre, selon The Athletic.

Reprendre l’entraînement à cette date, avant le coup d’envoi de la saison, laisserait entrevoir un retour plus rapide que prévu. Un timing qui n’a rien d’anodin, car Golden State compte sur lui. Après une intersaison sans grand renfort pour entourer Stephen Curry, marquée par l’échec de la piste LeBron James, la franchise a été contrainte de miser sur la continuité, un pari risqué.

Moody est l’une des clés de ce pari. Avant sa blessure, il réalisait la meilleure saison de sa carrière, à 12,1 points de moyenne et 40,1 % de réussite à trois points. Titulaire sur 49 de ses 60 matches, il s’était imposé comme l’un des éléments les plus précieux des Warriors, aux côtés de Curry, Draymond Green et Jimmy Butler, lui aussi blessé, au ligament croisé antérieur.

Faute de transfert majeur, c’est sur la progression de joueurs comme Moody, 24 ans, que Golden State devra compter pour relancer la machine. Et sur un vestiaire au complet, à l’écart de l’infirmerie, pour que tout ne repose pas sur les seules épaules de Curry. Autant dire que la Baie attend son ailier de pied ferme.

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