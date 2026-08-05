En affirmant que les Sixers de LeBron James sont plus talentueux que les Warriors de 2016-17, Kevin Durant a égratigné Klay Thompson et Draymond Green, qui n’ont pas manqué de répliquer.

Cela faisait trop longtemps qu’il n’y avait pas eu de petit drame autour des réseaux sociaux de Kevin Durant. Cette fois, la star des Rockets s’est mis à dos deux anciens coéquipiers comparant les Sixers de LeBron James aux Warriors de Stephen Curry, qu’il avait rejoints en 2016.

« La dernière fois qu’on a mis trois scoreurs à 20 points dans la même équipe, on a dit que c’était injuste, et c’était l’équipe des Warriors dans laquelle je jouais. Là, ils ont quatre scoreurs à 25 points », comparait récemment Durant lors d’un évènement caritatif pour USA Basketball.

Puis, pour appuyer son propos, l’ailier a déroulé un comparatif complet des deux équipes. « Ce n’est même pas serré », a-t-il écrit sur Instagram, mentionnant le titre de MVP de Joel Embiid ou encore celui de MVP des finales de Jaylen Brown. Reste que le résumé était un peu cruel pour les siens. Klay Thompson, expédié d’un « jamais candidat au MVP, 22 points de moyenne ». Draymond Green, réduit à sa ligne de stats. « Je ne vois pas comment l’équipe des Warriors est meilleure sur le papier », a-t-il conclu.

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Draymond Green : « Ce sera toujours une question de paniers marqués pour lui »

Les intéressés ont vu passer le tacle, et n’ont pas pu s’empêcher de réagir. Thompson a dégainé le premier, laconique : « Ça va ? Pourquoi tu m’appelles par mon nom complet ? » Green, plus dans la provocation, a lancé l’idée que Durant se croyait sur un burner account au moment d’écrire tout ça.

« Il faut comprendre que la vision du basket de KD est très à la “Uncle Drew” : ce sport, c’est avant tout et ce sera toujours une question de mettre paniers pour lui », a-t-il réagi dans son podcast, le Draymond Green Show. « C’est pourquoi il va parler des joueurs qui marquent 25 points. »

En hissant les Sixers de LeBron au-dessus de ses Warriors, alors qu’il avait rejoint l’équipe la plus victorieuse de l’histoire, tout juste finaliste NBA et portée par un Stephen Curry MVP unanime, Kevin Durant cherche peut-être à légitimer son départ d’Oklahoma City en 2016, toujours vivement critiqué. Mais la comparaison, sur le papier, n’a sans doute pas lieu d’être.

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