Klay Thompson sur le marché ? Los Angeles et Miami en embuscade

Deux ans après avoir posé ses valises dans le Texas, l’aventure de Klay Thompson à Dallas pourrait déjà toucher à sa fin. Selon Christian Clark de The Athletic, les Mavericks auraient sondé le marché pour le tireur d’élite, sans trouver d’offre satisfaisante jusqu’ici. De quoi douter sérieusement de sa présence sur le parquet texan en octobre, à la reprise de la saison.

Si ce n’est pas à Dallas, reste à savoir où Thompson évoluera en 2026-27, la dernière année de son contrat à 17,5 millions de dollars. L’arrière aurait une préférence pour Los Angeles, d’où il est originaire et où il possède toujours une maison. On pense logiquement aux Lakers, où il retrouverait Luka Doncic, qu’il a voulu rejoindre en 2024-25 avant le transfert surprise du Slovène. Miami serait également une piste, le Heat cherchant des tireurs pour entourer le tandem Giannis Antetokounmpo - Bam Adebayo.

Le contexte n’a rien d’anodin. Agent libre l’été prochain, Klay Thompson avait rejoint les Mavericks juste après leurs Finales NBA, pensant épauler Doncic et Kyrie Irving chez un candidat au titre. Mais la franchise se réinvente désormais autour de Cooper Flagg, et les vétérans ne font pas partie du projet. Dans cette optique, Masai Ujiri cherchera plutôt à récupérer une contrepartie qu’à voir son shooteur filer pour rien.

Encore faudra-t-il trouver un transfert qui a du sens, ce qui s’annonce difficile au vu d’un marché. En cas d’impasse, les deux camps pourraient s’accorder sur un buyout, plus tard, qui permettrait au quadruple champion NBA de rejoindre un candidat au titre à moindre coût.