Depuis le début de la saison NBA, plusieurs joueurs majeurs enregistrent une nette baisse de leur adresse. On pense évidemment à Damian Lillard, à l'envers au niveau de son shoot extérieur, ou Jayson Tatum, pour la première fois de sa carrière sous les 40% après des purges à 7/30 ou 10/32. Paul George a évoqué une théorie de plus en plus répandue dans la ligue : ce sont les nouveaux ballons qui seraient responsables de cette chute spectaculaire.

Paul George n'a pas trop à se plaindre puisqu'il fait pour sa part un démarrage intéressant et efficace avec les Clippers, en shootant à 49% en global. On suppose quand même qu'au bout de 82 matches de saison régulière NBA et après avoir répété leurs gammes presque tous les jours à l'entraînement ou en shootaround, les joueurs vont finir par s'habituer à leur nouvel outil de travail.

Asked Paul George about his theory behind the league-wide shooting drops and he said he didn't want to use it as an excuse but the new Wilson basketball "is a different basketball. ... It doesn't have the same touch and softness that the Spalding ball had."

— Andrew Greif (@AndrewGreif) November 2, 2021