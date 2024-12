Paris au coeur du projet NBA en Europe ?

La NBA se teste sur le marché français et plus particulièrement parisien en venant régulièrement dans la capitale pour y disputer une rencontre de saison régulière. Ce sont d'ailleurs carrément deux matches qui auront lieu cette année, les 23 et 25 janvier, avec Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs de passage pour affronter les Indiana Pacers. L'engagement entre la plus grande ville du pays et le plus grand championnat de basket au monde pourrait bientôt prendre une toute autre tournure. Selon Eurohoops, le Paris Basketball serait au centre du nouveau projet de la ligue américaine sur le Vieux continent.

Il se murmure que la NBA envisage d'investir massivement en Europe, peut-être même en créant un championnat. Plusieurs questions découlent de ses rumeurs, qui ont pris de l'ampleur au point d'être évoquées directement par des représentants de la FIBA.

La NBA envisage de lancer sa propre ligue en Europe, avec la FIBA

On peut notamment se demander quelles équipes intégreraient ce championnat - si vraiment il s'agit d'une nouvelle ligue ? Visiblement, Paris aurait une place particulière dans l'esprit des dirigeants NBA. Le Président du club est David Kahn, ex-GM des Minnesota Timberwolves, et l'équipe ne dispose pas d'une licence permanente en Euroleague. Le Real Madrid, Berlin et Londres seraient aussi des cibles privilégiées, ainsi que des villes et formations du Moyen Orient (Israël, Dubaï). Bref, affaire à suivre... très prochainement.