C'est un fait, la saison NBA 2019-2020 s'est achevée dans un contexte inédit et, on l'espère, qui ne se reproduira jamais. Dans la bulle de Disneyworld, les joueurs ont vécu en vase très clos, sans les déplacements incessants en avion, sans public dans la seule salle à leur disposition, ni de famille pour les soutenir. LeBron James a déjà dit que ce titre, le quatrième pour lui, était le plus difficile de sa carrière et que personne ne pouvait vraiment comprendre ce que ses camarades de la ligue et lui avaient vécu. Sportivement, en revanche, beaucoup ont parlé de titre "avec une astérisque", sous prétexte que les conditions dans lesquelles se sont déroulés les playoffs lui apportaient moins de valeur.

Toujours est-il que, trois ans près, les quatre équipes qui avaient participé aux finales de Conférence dans la bulle... se retrouvent au même stade dans ces playoffs. Boston et Miami à l'Est, Denver et Los Angeles à l'Ouest. On peut tirer deux conclusions majeures de ces affiches :

La bulle, c'était bien "du basket de très haut niveau". A moins que l'on considère que ces playoffs 2023 n'en sont pas non plus.

Ces quatre équipes ont le même duo majeur (pour Boston, Denver et Los Angeles) ou la même superstar (pour Miami) qu'il y a trois ans et c'est une ode à la continuité, en opposition aux coups de poker de mi-saison comme pour Phoenix et Dallas . Les Lakers ont chamboulé leur effectif avant la deadline, mais pas pour faire venir un Kevin Durant ou un Kyrie Irving.

La question est maintenant de savoir si on aura les mêmes Finales et le même vainqueur qu'en 2020. Dans les deux cas, les Lakers et le Heat ne sont pas favoris face aux Nuggets et aux Celtics, mais ça n'a pas arrêté ces deux équieps jusque-là...

