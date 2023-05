Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 88-112

Boston Celtics 4-3 Philadelphie Sixers

- Les Sixers s'en voudront longtemps de ne pas avoir avoir profité de l'aubaine dans le game 6. Boston était vulnérable, Jayson Tatum à côté de ses pompes pendant les 3/4 du match... Bref, tout le contraire de ce que l'on a pu voir dimanche, dans le fatidique game 7 entre les deux équipes. Philadelphie a tenu une mi-temps, avant de totalement s'effondrer et de plier sous les coups de Tatum, auteur du record de points sur un game 7, porté par un TD Garden en fusion.

Tatum a effacé la perf de Stephen Curry contre les Kings des tablettes en inscrivant 51 points, auquel il a ajouté 13 rebonds et 5 passes en shootant à 17/28. L'ailier des C's a été monumental et a montré plus d'émotions que jamais. "What ? What ?", "This is my shit !" et autres perles d'auto-motivation sont sorties de la bouche du All-Star, ravi de pouvoir rappeler à quel point il peut être phénoménal.

THE JAYSON TATUM GAME 🗣️ 51 PTS (Game 7 NBA record)

13 REB

5 AST

6 3PM Celtics advance to the ECF ‼️#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/Y8UT8jC1lV — NBA (@NBA) May 14, 2023

C'est le troisième quart-temps qui a été fatal aux joueurs de Doc Rivers, tristement habitué aux déconvenues dans des séries aussi serrées. Philadelphie n'avait plus de jus, plus d'adresse et plus assez de combativité pour éviter la débâcle. Les contre-performances de Joel Embiid (15 points à 5/18) et James Harden (9 pts à 3/11) symbolisent bien les difficultés de Sixers à exister après le repos.

Galvanisés par le public, les hommes de Joe Mazzulla n'ont plus jamais relâché l'étreinte et ont passé un violent 33-10 dans ce 3e QT, en imprimant une défense de fer incarnée par Al Horford (10 rbds, 3 blks, 2 stls) et Marcus Smart, tout en ne ratant plus rien ou presque de l'autre côté. Les Sixers ont shooté à 37% (21%) et ont vécu un calvaire, majoritairement infligé par Tatum et Jaylen Brown (25 pts).

- Le TD Garden a rapidement chanté "Beat the Heat". Et pour cause, Boston affrontera Miami en finale de la Conférence Est, avec un game 1 disputé à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi.

- Doc Rivers n'a pas semblé plus inquiet que ça quant à son avenir. Interrogé sur le sujet après le match, il a répondu qu'il serait sans doute là la saison prochaine puisqu'il lui reste deux ans de contrat.

- Voir Joel Embiid arriver blessé en playoffs ou s'y blesser tous les ans est extrêmement frustrant, surtout sur une saison où il a remporté le MVP. Le Camerounais a beau avoir serré les dents, sa blessure contractée contre Brooklyn l'a empêché de montrer son meilleur visage.

- Il y a des chances que le retour de Robert Williams dans le cinq ait vraiment relancé la machine côté Celtics. Miami n'est pas la même équipe que Philadelphie, mais la présence du "Time Lord" semble indispensable.

